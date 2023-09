Sale a la luz la causa de la muerte de María Jiménez

María Jiménez ha recibido el último adiós el día siguiente a su muerte. La folclórica ha perdido la vida a los 73 años y muchos famosos se han trasladado hasta la capilla ardiente que han habilitado para mostrarle sus respetos. Además, ella habría dejado por escrito que quería que su cuerpo fuera trasladado en coche de caballos por Triana, su querido barrio de Sevilla, y así lo están haciendo ahora mismo bajo mucha expectación.

Hasta ahora no se había sabido cuál era la causa de la muerte, ya que ni siquiera se había filtrado a la prensa que estuviera enferma. El encargado de explicar qué ha pasado ha sido su hijo, que ha sacado a la luz que en realidad ya sospechaban que María Jiménez podría morir pronto: «Ella no se ha enterado de su muerte, simplemente sabía que había venido a Sevilla a hacerse un TAC y no ha sufrido. Esta tenía que ser una prueba rutinaria para ver cómo avanzaba el cáncer que sufría, pero no pudo volver a casa. Lo más importante es que no ha sufrido».

El hijo de María Jiménez se despide de ella en una capilla ardiente | Europa Press

Así está siendo el homenaje a María Jiménez | TVE

María Jiménez sufría cáncer de pulmón y no lo había querido hacer público

Eso sí, la pérdida no ha sido del todo inesperada porque los médicos les habían dicho que sufría cáncer y que el tratamiento de quimioterapia no estaba funcionando: «Sufría cáncer de pulmón y estaba recibiendo un tratamiento que le provocaba muchos efectos secundarios. Nunca quiso hacerlo público».

«Ella no se ha enterado de nada, pero es que yo tampoco. Ha sido una sorpresa que el final llegara ya porque no me esperaba que fuera así. El camino hasta aquí ha sido largo porque tenía una enfermedad complicada desde hacía años y estos últimos cuatro días se había empezado a encontrar peor. No quería venir al médico, pero lo hicimos y solo ha durado dos días… Estos dos años ha luchado como una leona y su cuerpo no ha podido más. La enfermedad había empeorado y solo 24 horas después de acudir al médico, murió con mucha dignidad», ha explicado su hijo a Espejo Público .

María Jiménez había sufrido otros cánceres y había llegado a estar en coma

No ha sido fácil la vida de María Jiménez, una cantante que ha tenido que atravesar enfermedades muy graves y que llegó a estar en coma durante dos meses. Hace 10 años, le diagnosticaban un cáncer de pecho que conseguía superar después de tres años de lucha. Poco después, sin embargo, le encontraban otro cáncer en la garganta. Cada vez más débil, sufrió una caída en la que se rompió el peroné y también tuvo que acudir al médico de urgencia.

El gran susto de su vida llegó hace un par de años, cuando sacó a la luz que había estado en coma durante dos meses: «Llegué muerta al hospital. Tenía un problema digestivo muy grave, un virus que me afectó y que hacía que vomitara todo el rato. Estuve en coma y, cuando desperté, lo primero que le dije al médico era que creía que aquella noche no tendría sueño», explicaba ella misma en la última entrevista en El Hormiguero .

María Jiménez muere a los 73 años | Europa Press

Por lo que ha explicado ahora el hijo, el cáncer de pulmón habría llegado poco después y su cuerpo ya no ha soportado otra quimioterapia. Una pérdida que ha dejado huérfano el mundo de la cultura y que ha hecho que buena parte de Sevilla salga hoy a la calle para despedir una gran artista.