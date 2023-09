Edmundo Bigote Arrocet ha sido la última pareja conocida de María Teresa Campos. Acabaron de malas maneras, cuando el humorista chileno le dijo que no quería continuar con ella a través de un mensaje de Whatsapp. Desde entonces se había dedicado a hablar mal de ella y, sobre todo, a acusar las hijas de no tratarla bien. Cómo era de esperar, también ha dicho la suya sobre la muerte de la periodista con quien salió durante seis años.

No se lo ha visto al tanatorio, una ausencia que ha justificado en unas declaraciones para Espejo Público : «Esta es una pérdida para todos nosotros, la familia y la gente que le quería. Estamos muy tristes. Yo me encuentro en América, en el campo, desde hace seis meses. No tengo conexión con la televisión y no sabía que se encontraba mal. Esta mañana me ha llamado mi representante y me ha dicho que Teresita ya no estaba con nosotros. Nunca me lo habría imaginado».

Hasta aquí, todo bien. Ahora, Edmundo soltó unas declaraciones incendiarias y fuera de lugar en un día tan triste para la familia. En primer lugar, quiso acusar a las hijas de continuar mintiendo sobre su relación: «Había mucha comunicación entre nosotros, todo el resto son mentiras. Compartieron una mentira infame y, desde aquí, se llenaron muchas páginas. Yo con Terelu y Carmen siento sentimientos encontrados porque no se han comportado bien conmigo y tampoco con su madre en aquella época». Decir esto el mismo día en que ellas acaban de perder a su madre no es muy empático, la verdad.

Edmundo Arrocet recuerda a María Teresa Campos, con la que mantuvo una relación sentimental durante 6 años:



🗣️ "Sus hijas no se portaban bien con la mamá"https://t.co/inzMm6Db5C — Espejo Público (@EspejoPublico) September 5, 2023

Edmundo Bigote Arrocet habla maravillas de María Teresa Campos después de haberla dejado verde

Parece que el cómico se ha olvidado de todos los comentarios negativos que ha dicho sobre María Teresa Campos desde que cortaron. Ahora, solo ha hablado maravillas en un discurso hipócrita y muy falso: «En mi recuerdo siempre le tengo mucho cariño, que es lo que teníamos. Todo el resto fue muy extraño. A veces lo entiendo… pero fue extraño por motivos económicos«.