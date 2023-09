Edmundo Bigote Arrocet ha estat l’última parella coneguda de María Teresa Campos. Van acabar de males maneres, quan l’humorista xilè va dir-li que no volia continuar amb ella a través d’un missatge de Whatsapp. Des de llavors s’havia dedicat a parlar malament d’ella i, sobretot, a acusar les filles de no tractar-la bé. Com era d’esperar, també ha dit la seva sobre la mort de la periodista amb qui va sortir durant sis anys.

No se l’ha vist al tanatori, una absència que ha justificat en unes declaracions per a Espejo Público: “Aquesta és una pèrdua per a tots nosaltres, la família i la gent que l’estimava. Estem molt tristos. Jo em trobo a Amèrica, al camp, des de fa sis mesos. No tinc connexió amb la televisió i no sabia que es trobava malament. Aquest matí m’ha trucat el meu representant i m’ha dit que Teresita ja no estava amb nosaltres. Mai no m’ho hauria imaginat”.

Fins aquí, tot bé. Ara, Edmundo va deixar anar unes declaracions incendiàries i fora de lloc en un dia tan trist per a la família. En primer lloc, va voler acusar les filles de continuar mentint sobre la seva relació: “Hi havia molta comunicació entre nosaltres, tota la resta són mentides. Van compartir una mentida infame i, des d’aquí, van omplir-se moltes pàgines. Jo amb Terelu i Carmen sento sentiments trobats perquè no s’han comportat bé amb mi i tampoc amb la mare en aquella època”. Dir això el mateix dia en què elles acaben de perdre la mare no és gaire empàtic, la veritat.

Edmundo Arrocet i María Teresa Campos quan encara estaven junts | Europa Press

Edmundo Bigote Arrocet parla meravelles de María Teresa Campos després d’haver-la deixat verda

Sembla que el còmic s’ha oblidat de tots els comentaris negatius que ha dit sobre María Teresa Campos des que van tallar. Ara, només ha parlat meravelles en un discurs hipòcrita i molt fals: “En el meu record sempre li tinc molta estima, que és el que teníem. Tota la resta va ser molt estrany. A vegades ho entenc… però va ser estrany per motius econòmics“.

Una bona part dels teleespectadors han aprofitat per deixar-lo verd, en considerar que no era el moment de concedir aquestes declaracions. Com sempre, Edmundo aprofitant la seva relació per a un moment de glòria que l’han acabat deixant en evidència.