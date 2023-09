L’última malaltia de María Teresa Campos després del càncer i l’ictus

María Teresa Campos ha mort aquesta matinada als 82 anys després de dos dies ingressada. Era un secret a veus que podia perdre la vida aviat, tenint en compte les complicacions que patia i el deteriorament cognitiu que experimentava des de feia mesos. El motiu del seu últim ingrés hospitalari era, segons informaven en un comunicat, “una insuficiència respiratòria greu” que ha anat empitjorant a mesura que passaven les hores. Aquesta ha estat la causa de la mort, una falta d’oxigen a la sang que pot ser mortal quan la situació clínica del pacient és dèbil i greu com la seva.

María Teresa Campos va patir càncer de gola el 2008

L’historial clínic de la mítica periodista està ple de malalties importants que han anat empitjorant, a poc a poc, el seu estat de salut. El 2008 patia la primera d’unes quantes malalties, un càncer de gola que va fer que passés “molta por” tal com va revelar en diverses ocasions. La van operar i, després d’uns mesos de baixa, va poder tornar a televisió amb un somriure ben gran i molt agraïda per “la sort” que havia tingut.

Només un any després, tornava a ser ingressada per culpa d’un còlic a la vesícula que va tenir la família preocupada una altra vegada. Aquell incident no va ser tan greu i la recuperació va ser encara més ràpida, però sumava un altre punt al seu expedient.

María Teresa Campos ha tingut moltes malalties en els darrers anys abans de la seva mort | Europa Press

L’ictus del 2017 va marcar el principi dels problemes de salut greus de la presentadora

El 2017 va suposar un abans i un després en la seva salut, per això. María Teresa Campos va patir llavors un ictus greu que acabaria afectant-la molt. Entre les seqüeles que va patir, les filles van reconèixer que la periodista havia començat a patir molts marejos, mals de cap i visió doble.

Nou mesos després, les alarmes sonaven una altra vegada quan es confirmava que havien hagut d’operar-la per culpa d’un problema estomacal. En aquella ocasió, es tractava d’una interrupció en el trànsit intestinal que pot provocar molt de dolor i altres problemes a llarg termini.

María Teresa Campos ha mort als 82 anys | Europa Press

De quina malaltia ha mort María Teresa Campos?

A partir de llavors, les seves aparicions a televisió van començar a disminuir i el seu estat físic anava demostrant un empitjorament constant. Cada cop que reapareixia en públic se la veia una mica més prima i desmillorada, el que anava augmentant la preocupació pel seu estat de salut. Quan realment va iniciar-se el compte enrere va ser a finals de l’any passat, quan va patir una caiguda a casa que la va forçar a ser ingressada a l’hospital la nit de Cap d’Any. Allà, després de sotmetre-la a diverses proves, haurien vist que tenia una anèmia considerable.

Les seves filles, Terelu Campos i Carmen Borrego, haurien optat per dir la veritat en aquell moment i haurien tret a la llum que la mare patia “un deteriorament cognitiu important“. És a dir, que començava a tenir certa demència i problemes en la parla o la memòria. Ja no podia estar sola i van alternar-se per poder cuidar-la i estar al seu costat en els que han acabat sent els seus últims mesos de vida.