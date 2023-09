María Teresa Campos ha mort als 82 anys dos dies després d’ingressar a l’hospital amb una insuficiència respiratòria aguda. La família ha confirmat la seva pèrdua, que hauria tingut lloc aquesta matinada. D’aquí a poques hores, la traslladaran al tanatori per tal de permetre que els més propers a ella li donin un últim adéu. És probable que veiem passar per allà alguns dels periodistes més icònics, els qui han compartit hores i hores de televisió i ràdio amb ella. Diu adeu una periodista exitosa i pionera que ha marcat història. Com no podia ser d’una altra manera, les xarxes socials s’han omplert de missatges tendres cap a ella. A més a més de tots els seus seguidors, també personatges coneguts han volgut acomiadar-se’n.

María Teresa Campos ha mort als 82 anys | Europa Press

Personatges coneguts de la televisió s’acomiaden de María Teresa Campos a les xarxes socials

El primer en fer-ho era Jorge Javier Vázquez, que ha reaparegut per escriure un missatge de comiat en el seu perfil d’Instagram. El presentador de Telecinco comparteix una fotografia en què se’ls veu junts i li dedica unes paraules molt tendres: “Estimada Teresa. Quan era un adolescent et veia des del menjador del meu pis de San Roque i vas ser companyia i suport en aquells anys complicats en els quals un adolescent s’estava descobrint. Dona compromesa i professional indiscutible. Les nostres baralles han estat tan èpiques com les nostres reconciliacions. Des de fa anys, formes part de la història de la televisió del nostre país amb majúscules però, per sobre de tot i més important, ets part de la nostra memòria. Descansa, t’estimo”.

També la presentadora Toñi Moreno ha volgut aplaudir públicament la trajectòria de María Teresa Campos. En el seu cas, ha deixat clar que li tenia molta estima: “Cap, el que t’estimo t’ho he dit tantes vegades… i el que et trobaré a faltar només ho sé jo. Has tingut les millors filles que vas poder somiar i la vida que vas barallar. Des d’allà on siguis, sé que continuaries esbroncant-me com sempre. T’estimo, cap”.

Sandra Barneda, per la seva banda, també ha agraït tot el que ha fet en aquesta llarga trajectòria televisiva: “Estimada María Teresa, vas enllumenar-me el camí. Tinc encara en mi aquella mirada intensa, curiosa, incisiva amb la qual recollies la vida i a qualsevol entrevistat. El teu riure espontani, d’ulls plorosos i complicitat ressonen en el meu cap. Estic trista per la teva marxa. Els d’aquí hem quedat orfes. Així que espero que hagis rebut l’altre lloc entre riure i una mirada curiosa disposada a conèixer-lo tot. Has marxat, però la Campos queda per a sempre en la nostra memòria com la que vas ser, una gran. Gràcies per tant, per la teva feina, la teva entrega i estima. Hi ha qui ens sembla que hauríeu de ser eterns. Descansa en pau”.

La col·laboradora de televisió Bibiana Fernández li ha dedicat un post emotiu que ràpidament s’ha omplert de likes: “Quina notícia més trista, no per esperada ho és menys. Jo la sentia en una Radio Juventud de Màlaga. Després d’aterrar a Madrid, jo cantava malament… però cantava i vaig tenir l’honor que ella em presentés al parc d’atraccions Tívoli. Després ha estat una referent de televisió lliure, feminista, espontània, mestra i reina. És un dia molt trist per a totes aquelles que la seguim, admirem. Us envio un petó a la família i a les seves filles en especial. Vola, María Teresa Campos, tots et trobarem a faltar”.

La periodista del cor catalana Laura Fa, de vacances a Bali, ha volgut mostrar el seu condol des de l’altra punta del món: “He seguit l’evolució per xarxes de l’evolució de la Campos. Quan m’ha començat a sonar el telèfon de diferents mitjans he pensat que ja havia passat. María Teresa és com les grans dives, eterna, i sempre serà un referent per al periodisme. Us abraço fortament, Terelu i Carmen”, ha dit tot enviant un missatge tendre a les seves filles.

El presentador Jesús Cintora ha escollit Twitter per enviar un missatge de suport a la família: “Mor María Teresa Campos, pionera de la taula de debat polític matinal a la televisió a Espanya. Així li agradava explicar-ho i sempre li agrairé les seves anècdotes, els seus consells i la seva estima. Les meves condolences a la família”.

Aquestes són només les primeres reaccions de famosos a la seva pèrdua, un comiat que s’espera encara més multitudinari en les pròximes hores.