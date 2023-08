María Teresa Campos ha tingut una llarga trajectòria i molts la consideren com una de les més icòniques de la premsa del cor. De fet, va ser una de les primeres en liderar magazins de tarda en què es parlava de l’actualitat i la vida dels famosos. Ara que s’ha jubilat i l’han deixat sense programa, la cadena a la qual va estar lligada en els últims anys en actiu volia fer-li un homenatge.

Telecinco, que té les seves dues filles en plantilla, va voler tenir un gest amb ella i va dir-se que estava preparant un programa especial en què es faria un repàs a la seva vida a televisió. La idea era que fos dirigit per la seva filla, Carmen Borrego, i que convidessin professionals que haguessin treballat amb ella. Des del principi va descartar-se que la protagonista hi participés perquè travessa molts problemes de salut i el seu deteriorament cognitiu seria important. Finalment, haurien decidit cancel·lar-lo i no es durà a terme.

Aquesta és una molt mala notícia per a tot el clan Campos, que rebrà aquesta negativa com un gerro d’aigua freda. Les filles volien que la mare veiés que encara la recorden i que aplaudeixen tot el que va fer, però aquest desig no es materialitzarà. Yotele informa que la cadena no compta amb aquest projecte entre els seus plans de cara a la pròxima temporada.

María Teresa Campos es queda sense homenatge a Telecinco | Europa Press

Les filles de María Teresa Campos es busquen la vida després de quedar-se sense feina a Sálvame

Terelu Campos va quedar-se sense feina amb la cancel·lació de Sálvame. La bona notícia és que Netflix va oferir als col·laboradors que treballessin amb ells en un projecte en què els farien voltar pels programes del cor sud-americans. No té cap altra feina en ment i és per aquest motiu que ha deixat anar que està preocupada perquè podria quedar-se desocupada, amb problemes econòmics i pendent de l’empitjorament de la salut de la seva mare.

La situació de la seva germana tampoc no és massa més bona, tenint en compte que travessa un moment familiar complicat. El seu fill acaba de ser pare, però no es parla ni amb ell ni amb la dona d’aquest. La vida de les Campos ha canviat a pitjor en els darrers mesos i no tenen una bona perspectiva en un futur pròxim.