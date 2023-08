Terelu Campos esclata en un comunicat: “Estic farta, molt farta”

Terelu Campos està farta i així ho ha denunciat en un escrit molt contundent. En ell deixa les coses clares i manifesta la seva indignació en saber que estan parlant malament d’ella. I per què la critiquen ara? Bàsicament, per sincerar-se sobre els problemes de salut de la mare i per parlar-ne sempre que pot.

No entén que això molesti i és per això que ha esclatat a Lecturas: “Estic farta, però molt farta. No hi ha dia que no hagi de llegir confidencials que ens difamen a la meva germana Carmen i a mi. I no només això, sinó que es permeten el luxe de dir com hem de cuidar a la nostra mare. Tots aquests que parleu sobre ella sabeu, potser, com es troba realment o l’heu vist? Ja està bé d’injúries, ja està bé de calúmnies i ja està bé de difamar-nos. Aquí ningú no li ha prohibit res. Res”.

La tertuliana de televisió defensa que pugui parlar públicament de la mare, ja que considera que moltes de les persones que ho fan realment no tenen ni idea de com està i només en parlen per poder tenir un espai a televisió: “Són moltes les persones que s’han permès el luxe de parlar-ne sense coneixement de causa durant tot aquest temps”.

Terelu Campos denuncia els crítics | Telecinco

Terelu Campos nega que hagin prohibit que amics de María Teresa Campos la visitin

Torna a insistir en què totes les decisions que prenen respecte a María Teresa Campos les prenen “en benefici de la seva salut i benestar”. S’ha dit que estan prohibint que les amigues la visitin i assegura que això és mentida: “Benvingudes totes les persones que la facin feliç, mai en la vida prohibiríem res a ningú que la faci feliç. Quan hem pres alguna decisió al respecte era perquè sabíem que la nostra mare no gaudiria i que no hi havia necessitat que l’altra persona passés una mala estona innecessàriament. Prefereixo que aquestes persones que l’estimen de debò la recordin amb el seu sentit de l’humor i la seva capacitat intel·lectual”.

Continua criticant les persones que diuen ser amigues de la presentadora: “Els amics de debò són aquells que mai no s’han assegut en un plató de televisió per criticar-la. Moltes persones ens volen donar lliçons a la meva germana i a mi. Lliçons de què? Ja n’hi ha prou perquè ningú té més pena que la que tenim nosaltres”, prossegueix en un comunicat que farà parlar.