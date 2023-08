Dani Mateo diu què va ser el pitjor de l’enrenou pel ‘gag’ amb la bandera

Dani Mateo va viure un autèntic infern quan se li va acudir mocar-se amb una bandera espanyola que hi havia al plató d’El Intermedio. Han passat gairebé cinc anys d’aquell sketch, un gag que va generar moltíssima indignació entre els més patriòtics i que va forçar La Sexta a demanar perdó. El tema va fer-se tan gran que, fins i tot, una jutgessa va imputar el còmic per ultratge a la bandera nacional. Com era d’esperar, la causa va ser arxivada poc després perquè aquesta era una actuació humorística.

El van increpar a la sortida dels jutjats i van criticar-lo molt per negar-se a declarar davant del jutge, uns moments complicats per a ell. Ara, vist amb perspectiva, ha volgut recordar com va viure tot allò en una entrevista en el pòdcast Triunfitas con traumitas. Creu que ara es generaria el mateix enrenou que en aquell moment? “Crec que seria el mateix o encara més, tenint en compte tots els esdeveniments recents que hi ha hagut amb un noi de Lleó arrancant la bandera LGTBI per posar-ne una d’espanyola. Crec que si fan servir la bandera d’aquesta manera no representa a tothom i no s’ha de fer servir com a arma”.

Per què va voler interpretar aquell polèmic gag? “Estàvem en un moment amb moltes banderes als balcons i a les polseres. Volien dir que aquella era l’autèntica bandera d’Espanya davant de l’altra bandera d’Espanya de l’arc de Sant Martí. Era un moment en què aquella era la bandera d’uns espanyols i n’hi havia una altra per a uns altres espanyols… Nosaltres volíem fer referència al fet que la bandera simplement és un tros de tela, un símbol, que és més important l’humà que hi ha a sota de la bandera”.

Dani Mateo va viure un infern per aquest gest amb la bandera espanyola | La Sexta

Dani Mateo assegura que va passar-ho “malament” amb la polèmica per la bandera espanyola

Molta gent no van entendre-ho així i això va tenir conseqüències per al presentador: “Ho vaig passar malament perquè no soc mala gent i vaig rebre molts missatges. Crec que la gent ja ens tenia mania d’abans. Ara ho reflexiono i penso que no sé per a què vaig sortir a dir res. Tota la gent que em va atacar ja m’odiava d’abans per sortir en aquell programa”, diu tot fent referència a un perdó públic que creu que no va ajudar en res.

El més fort és que Dani Mateo assegura que va perdre diverses feines per culpa d’aquest gag: “Ho entenc perquè no volien embolics… Sempre estaré agraït amb la gent de Vodafone perquè van aguantar-me en el programa de ràdio tot i les amenaces”. La jutgessa va arribar a demanar quatre anys de presó per a ell, una condemna molt exagerada que va preocupar tota la família: “La pitjor part de tot plegat va ser veure la meva mare destruïda perquè a ella també la insultaven pel carrer. La justícia va dir al final que l’humor i la llibertat d’expressió eren sagrats, mentre que la meva advocada va insistir en què no podien coartar la llibertat de creació”.