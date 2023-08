Dani Mateo dice qué fue lo peor del follón por el ‘gag’ con la bandera

Dani Mateo vivió un auténtico infierno cuando se limpió los mocos con una bandera española que había en el plató de El Intermedio . Han pasado casi cinco años de aquel sketch , un gag que generó muchísima indignación entre los más patrióticos y que forzó a La Sexta a pedir perdón. El tema se hizo tan grande que, incluso, una jueza imputó al cómico por ultraje a la bandera nacional. Como era de esperar, la causa fue archivada poco después porque esta era una actuación humorística.

Le increparon en la salida de los juzgados y lo criticaron mucho por negarse a declarar ante el juez, unos momentos complicados para él. Ahora, visto con perspectiva, ha querido recordar cómo vivió todo aquello en una entrevista en el pódcast Triunfitas cono traumitas . ¿Cree que ahora se generaría el mismo follón que en aquel momento? «Creo que sería el mismo o todavía más, teniendo en cuenta todos los acontecimientos recientes que ha habido con un chico de León arrancando la bandera LGTBI para poner una española. Creo que si usan la bandera de este modo no representa a todo el mundo y no se tiene que usar como arma arrojadiza».

¿Por qué quiso interpretar aquel polémico gag? «Estábamos en un momento con muchas banderas en los balcones y en las pulseras. Querían decir que aquella era la auténtica bandera de España ante la otra bandera de España del arco iris. Era un momento en el que aquella era la bandera de unos españoles y había otra para otros españoles… Nosotros queríamos hacer referencia al hecho de que la bandera simplemente es un trozo de tela, un símbolo, que es más importante el humano que hay debajo de la bandera».

Dani Mateo asegura que lo pasó «mal» con la polémica por la bandera española

Mucha gente no lo entendió así y esto tuvo consecuencias para el presentador: «Lo pasé mal porque no soy mala gente y recibí muchos mensajes. Creo que la gente ya nos tenía manía de antes. Ahora lo reflexiono y pienso que no sé para qué salí a decir nada. Toda la gente que me atacó ya me odiaba de antes por salir en aquel programa», dice haciendo referencia a un perdón público que cree que no ayudó en nada.