Dani Mateo se ha ido de vacaciones y la silla de presentador de Zapeando ha quedado vacía. Desde el programa de La Sexta han querido mantener en incógnita hasta el final el nombre de su sustituto o sustituta, quien se ha puesto al frente por sorpresa este lunes. ¿A quién han seleccionado para este papel? Pues, sorprendentemente, a María Gómez. La colaboradora ha cogido las riendas del espacio y ha demostrado que no se le da nada mal.

Simpática y abierta, ha hecho el relevo al compañero y ha aplaudido que no se hubiera filtrado que le habían escogido a ella para sustituirlo durante las vacaciones: «Buenas tardes y bienvenidos a Zapeando . Ya me veis, ¡yo era la sorpresa! Sorpresa revelada. Gran sorpresa, ¿eh? Cuestión de estado. Estaban en toda España preguntando quién presentaría el programa. Pues bien, lo haré yo esta semana. Me llamaron cuando estaba en la playa del norte con el fresquito y dije que sí porque no estaba Dani Mateo y entonces sería guay . Empezamos, si os parece, que estoy muy contenta».

María Gómez será presentadora de Zapeando | La Sexta

Pues me tocó ✌🏻 Y fue díver estar a los mandos de la nave. Hoy volvemos a @zapeandola6 desde las 15.45h…



It’s a date‼️ @laSextaTV pic.twitter.com/GMaMdCo20W — María Gómez (@maria__gomez) August 8, 2023

Debate en las redes sobre el papel que ha hecho María Gómez al frente de Zapeando

Como era de esperar, siempre que hay una novedad importante la red corre a comentar qué le ha parecido. En esta ocasión ha habido división de opiniones, aunque la gran mayoría ha aplaudido cómo lo ha hecho María Gómez… hasta el punto de soltar que quizás los gusta más que Dani Mateo.

«¡Me encanta María como presentadora! Lo hace muchísimo mejor que Dani», «Buen acierto, María es un encanto de mujer y presentadora», «¡Lo haces genial!» y otros con consejos para mejorar: «Fue genial y tendría que quedarse más tiempo. Eso sí, que hable algo más alto porque hay veces en que no se le escucha».

Buen acierto, María es un encanto de mujer y presentadora — @piolinvividor (@piolinvividor1) August 8, 2023

Lo haces genial!!! — Susanita (@Susaricoinfante) August 7, 2023

Me encanta María como presentadora. Lo hace muchísimo mejor que Dani. — enkarnia (@enkarnia) August 7, 2023

Fue genial… Debería quedarse más tiempo. Eso sí, hable un poco más alto, a veces no se le oye… — Agustí Peiró (@AgustiPeiro) August 8, 2023

Y en cuanto a las críticas, ¿qué le han reprochado? En primer lugar, que no sea tan buena como Dani Mateo: «Se nota mucho que él no está, pero es el primer programa así que poco a poco. Eso sí, lo siento mucho pero Gakian no me convence nada» o «Pf, qué pereza. A ver qué veo hasta que vuelva Dani. No me gusta y como colaboradora ni como presentadora y la de gafas menos, muy bastas y nada graciosas».

Quien más gusta es su compañera Berta, quien creían que sería la sustituta: «Creía que lo sería ella, me gusta más» y «Berta y GH sí», dicen.

Se nota mucho que no está @DaniMateoAgain !Pero es el 1er programa, poquet a poquet!!Eso si, lo siento mucho, pero Gakian no me convence nada!🤷‍♀️ — Emmita (@EmmaCucart) August 7, 2023

Yo pensé que iba a ser Berta, me gusta mas — Beatriz la feliz (@Normatre1) August 7, 2023