Olalla Moreno: «Cati continuará muy presente en ‘Com si fos ahir'»

Olalla Moreno (Barcelona, 1973) interpreta el personaje de Cati en Com si fos ahir , una amiga de la pandilla que ha visto morir inesperadamente su marido en el último capítulo de la temporada. La actriz que la interpreta en TV3 habla con El Món para explicar qué le pareció la decisión de su compañero y qué podemos esperar del cambio de vida que experimentará en la serie a partir de ahora.

Había trabajado en TV3 antes en Nissaga de poder y Porca Misèria . ¿Fueron dos experiencias muy diferentes a la que vive en Com si fos ahir?

Bien, Nissaga también era un poco culebrón. Creo que la principal diferencia que he visto entre una y otra ha sido en mí, en mi manera de vivir y de enfocar cada una de estas tres series. En Com si fos ahir he llegado más adulta y con más experiencia. En cuanto a la dinámica, no siento que haya mucha diferencia porque, al final, Nissaga también era una serie diaria y las dos tienen el mismo ritmo rápido. Si la comparo con Porca Misèria sí que me doy cuenta de que no tiene nada a ver, ya que esta era una serie que se preparaba con mucha antelación, en la que teníamos reuniones previas para hablar de las tramas de los personajes y para explicarnos por qué pasaba cada cosa. Además, que nos dejaban ensayar y está claro… la dinámica era diferente e íbamos con todo mucho más preparado.

¿Por qué ha triunfado tanto Com si fos ahir ? ¿Qué ofrece que no tenían las anteriores series de sobremesa de TV3?

Sobre todo creo que tiene que ver con la diferencia que ofrece respecto a la serie precedente, a La Riera . Aquí TV3 nos ofrecía una propuesta mucho más cercana al thriller , mientras que en Com si fos ahir el objetivo desde el principio ha sido dar dimensión a los problemas cotidianos y reflejar un poco la realidad de las personas en nuestro día a día. Queríamos hacer una cosa más próxima a la gente.

Olalla Moreno pasará a interpretar a una Cati diferente en la nueva temporada de Com si fos ahir | Mireia Comas

Aquí tratáis temas reales. Quim y Cati, por ejemplo, representaban a la típica pareja unida, pero a la vez con problemas importantes.

Exacto, esa es la intención. Queríamos tratar temas reales y estar más cerca del día a día que también pueden tener los telespectadores. Queremos que te veas reflejado en alguna de las tramas de Com si fos ahir te dediques a lo que te dediques y hagas lo que hagas. Las problemáticas que tratamos son muy cotidianas y sencillas precisamente por este motivo. En el caso de nuestro matrimonio ficticio, creo que es interesante que la gente se fije en nuestra relación con el dinero. Nos ha tocado hablar de esto y me gusta, está bien que hablemos del amor pero sobre todo que lo hagamos del dinero porque todos tenemos problemas económicos y es un tema delicado que normalmente se trata con pudor.

¿Cómo describiría este matrimonio que formaban en la serie con Jordi Rico y por qué cree que ha gustado tanto a los telespectadores?

Creo que nuestros personajes han representado a un matrimonio unido con algunas dificultades y con problemas con nuestro hijo, sobre todo. En cuanto al global de la serie, nos ha tocado ofrecer la vertiente esta más cómica. Creo que si ha funcionado tanto el trío que hemos creado ha sido porque hemos tenido mucha química como actores, creo que esto ha traspasado un poco la pantalla como se dice normalmente. Con Jordi Rico había coincidido en el Porca Misèria y habíamos interpretado otro matrimonio en una película, pero aquella fue una cosa muy pequeña en comparación. Que tengamos buena relación fuera de plató con Jordi y Marco está muy bien, ya que tenemos una energía similar y después de seis temporadas pues los dos han acabado teniendo un papel grande en mi vida y nos hemos entendido muy bien. Lo que se ve dentro es lo que hay fuera.

Cati es un personaje que genera opiniones contundentes y así se evidencia en los comentarios que escriben en Twitter después de cada capítulo. ¿Qué le dice la gente de su papel en Com si fos ahir ? ¿Qué feedback recibe normalmente?

Es muy cierto esto de que Cati despierte sentimientos encontrados. Creo que, en general, su papel gusta y entretiene a los seguidores de la serie. Ahora bien, no podemos obviar que se trata de una persona que tiene actitudes que son consideradas como moralmente reprobables… Mucha gente considera que no hace las cosas bien del todo moralmente, pero la quieren igualmente. Te diría que, en resumen, mi personaje siempre ha generado cierta controversia.

¿Cómo reaccionó cuando Jordi Rico le comunicó que dejaría Com si fos ahir ? ¿Fue una sorpresa?

Yo ya lo intuía, la verdad. Lo acepté bien y respeto mucho su decisión. Le dejé claro que yo no tenía nada que decir y que me parecía bien. De hecho, lo entiendo porque son muchos años interpretando el mismo papel en la misma serie. Era lo que él deseaba y me parece bien que tome esta decisión si realmente sentía que había cerrado un ciclo y que había llegado a su punto final. Es muy lícito y son maneras de ser, formas de entender la vida. La decisión se le respetó mucho desde la dirección y de todo el equipo en general.

¿No le dio miedo que la muerte de su marido afectara su personaje? Los guionistas podrían haber decidido eliminar ambos a la vez.

Es cierto que me planteé que podría haber esta posibilidad. Cati empezó como mujer de , pero poco a poco ha cogido mucha entidad y autonomía por sí misma a lo largo de estos años. El matrimonio con Quim funcionaba muy bien, pero Cati ahora es un personaje que funciona por sí mismo y que tiene fuerza porque ha adquirido autonomía respecto al personaje de Quim. Cuando el equipo supo que Jordi se iba de la serie me dijeron que si yo quería continuar, estarían encantados. Sentí el sentimiento de miedo, quizás sí, pero es que lo tienes a lo largo de toda la serie. Estar en una temporada concreta no te garantiza que estés a la siguiente, en cualquier momento pueden decidir eliminar a tu personaje.

La actriz opina sobre la marcha de su compañero Jordi Rico | Mireia Comas

De todas maneras, el final de temporada con su muerte y el inicio de la siguiente debe de haber sido intenso para usted.

Bien es verdad que sí, he tenido un final de temporada y un inicio de la nueva muy complicado… Al morir Jordi, Cati ha tenido una trama importante y todavía arrastro mucho cansancio.

¿Qué le pareció la idea de los guionistas para la muerte de Quim?

Creo que no fue una muerte absurda, sino una autoprofecía cumplida. Esto es. El suyo era un personaje que estaba todo el rato sufriendo por llo que pudiera pasar y, al final, ¡va y pasa! Esta era la intención. La imagen final en la que me encuentro su cuerpo es muy impactante y el momento de grabar la escena fue muy emotiva, lloré como una magdalena.

Ahora todo el mundo se pregunta cuál será el futuro de su personaje, que pasará con Cati a partir de ahora. Sin hacer spoliers , ¿cómo será su nueva vida como viuda?

No me dejan decir nada concreto. Solo te avanzo que en los primeros capítulos de la nueva temporada veremos qué pasa con ella y cómo reacciona a la muerte del marido. Continuará unida a la pandilla, esto seguro. Si habrá un salto temporal o no me lo reservo para mí… Tendréis que sintonizar el estreno de la nueva temporada para averiguar qué pasa. Eso sí, quiero dejar claro que Cati continuará muy presente en Com si fos ahir y también Marc.

¿Cómo será la nueva temporada de Com si fos ahir con Cati viuda? | Mireia Comas

También le hemos visto en TVE, en un papel en El ministerio del tiempo . ¡Es muy diferente trabajar en TVE que en TV3?

Creo que más que la cadena, lo que diferencia un trabajo y otra es si la serie es diaria o semanal. El ritmo es más rápido y dinámico en una diaria, está claro, ya que no tienes tiempo de preparar las cosas como sí que tienes a las semanales. Y el presupuesto es clave, si hablamos de diferencias entra una cadena y otra. Todo en estas cosas dependen del dinero… En TVE tienen algo más de presupuesto, aunque nunca llegaremos al nivel otros países.

Dice que no llegaremos a la apuesta por la ficción que se hace en otros países. ¿Cómo ve, desde dentro, el sector audiovisual catalán?

Creo que la ficción catalana está mejor que antes y que ahora hay más producciones y se intenta apostar más. Ahora bien, nunca es suficiente. Echo de menos más producciones propias en televisión, más cosas que se graben aquí y hechas en casa. Hacen falta más producciones y más trabajo porque somos muchas las personas que nos dedicamos a la ficción y a este mundo en general. Hace falta mucho más trabajo.