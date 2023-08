Olalla Moreno: “La Cati continuarà ben present a ‘Com si fos ahir'”

Olalla Moreno (Barcelona, 1973) interpreta el personatge de la Cati a Com si fos ahir, una amiga de la colla que ha vist morir inesperadament el seu marit en l’últim capítol de la temporada. L’actriu que la interpreta a TV3 parla amb El Món per explicar què li va semblar la decisió del seu company i què podem esperar del canvi de vida que experimentarà a la sèrie a partir d’ara.

Havia treballat a TV3 abans a Nissaga de poder i Porca Misèria. Van ser dues experiències molt diferents de la que viu a Com si fos ahir?

Bé, Nissaga també era una mica fulletó. Crec que la principal diferència que he vist entre una i altra ha estat en mi, en la meva manera de viure i d’enfocar cadascuna d’aquestes tres sèries. A Com si fos ahir he arribat més adulta i amb més experiència. Pel que fa a la dinàmica no sento que hi hagi molta diferència perquè, al final, Nissaga també era una sèrie diària i totes dues tenen el mateix ritme ràpid. Si la comparo amb Porca Misèria sí que m’adono que no té res a veure, ja que aquesta era una sèrie que es preparava amb molta antelació, en la qual teníem reunions prèvies per parlar de les trames dels personatges i per explicar-nos per què passava cada cosa. A més a més, que ens deixaven assajar i és clar… la dinàmica era diferent i anàvem amb tot molt més preparat.

Per què ha triomfat tant Com si fos ahir? Què ofereix que no tenien les anteriors sèries de sobretaula de TV3?

Sobretot crec que té a veure amb la diferència que ofereix respecte a la sèrie precedent, a La Riera. Aquí TV3 ens oferia una proposta molt més propera al thriller, mentre que a Com si fos ahir l’objectiu des del principi ha estat donar dimensió als problemes quotidians i reflectir una mica la realitat de les persones en el nostre dia a dia. Volíem fer una cosa més propera a la gent.

Olalla Moreno passarà a interpretar una Cati diferent de la nova temporada de Com si fos ahir | Mireia Comas

Aquí tracteu temes reals. El Quim i la Cati, per exemple, representaven la típica parella unida, però alhora amb problemes importants.

Exacte, aquesta és la intenció. Volíem tractar temes reals i estar més a prop del dia a dia que també poden tenir els teleespectadors. Volem que et vegis reflectit en alguna de les trames de Com si fos ahir et dediquis al que et dediquis i facis el que facis. Les problemàtiques que tractem són molt quotidianes i senzilles precisament per aquest motiu. En el cas del nostre matrimoni fictici, crec que és interessant que la gent es fixi en la nostra relació amb els diners. Ens ha tocat parlar d’això i m’agrada, està bé que parlem de l’amor, però sobretot que ho fem dels diners perquè tots tenim problemes econòmics i és un tema delicat que normalment es tracta amb pudor.

Com descriuria aquest matrimoni que formaven a la sèrie amb el Jordi Rico i per què creu que ha agradat tant als teleespectadors?

Crec que els nostres personatges han representat un matrimoni unit amb algunes dificultats i amb problemes amb el nostre fill, sobretot. Pel que fa al global de la sèrie, ens ha tocat oferir el vessant aquest més còmic. Crec que si ha funcionat tant el trio que hem creat ha estat perquè hem tingut molta química com a actors, crec que això ha traspassat una mica la pantalla com es diu normalment. Amb el Jordi Rico havia coincidit en el Porca Misèria i havíem interpretat un altre matrimoni en una pel·lícula, però aquella va ser una cosa molt petita en comparació. Que tinguem bona relació fora de plató amb el Jordi i el Marco està molt bé, ja que tenim una energia similar i després de sis temporades doncs tots dos han acabat tenint un paper gran en la meva vida i ens hem entès molt bé. El que es veu a dins és el que hi ha fora.

La Cati és un personatge que genera opinions contundents i així s’evidencia en els comentaris que escriuen a Twitter després de cada capítol. Què li diu la gent del seu paper a Com si fos ahir? Quin feedback rep normalment?

És ben cert això que la Cati desperta sentiments trobats. Crec que, en general, el seu paper agrada i entretén als seguidors de la sèrie. Ara bé, no podem obviar que es tracta d’una persona que té actituds que són considerades com a moralment reprovables… Molta gent considera que no fa les coses bé del tot moralment, però se l’estimen igualment. Et diria que, en resum, el meu personatge sempre ha generat certa controvèrsia.

“La Cati desperta sentiments trobats. El seu paper agrada i entretén, però es tracta d’una persona amb actituds que són considerades com a moralment reprovables”

Com va reaccionar quan el Jordi Rico li va comunicar que deixaria Com si fos ahir? Va ser una sorpresa?

Jo ja ho intuïa, la veritat. Ho vaig entomar bé i respecto molt la seva decisió. Li vaig deixar clar que jo no tenia res a dir i que em semblava bé. De fet, l’entenc perquè són molts anys interpretant el mateix paper a la mateixa sèrie. Era el que ell desitjava i em sembla bé que prengui aquesta decisió si realment sentia que havia tancat un cicle i que havia arribat al punt final. És molt lícit i són maneres de ser, formes d’entendre la vida. La decisió se li va respectar molt des de la direcció i de tot l’equip en general.

No li va fer por que la mort del marit afectés el seu personatge? Els guionistes podrien haver decidit eliminar tots dos alhora.

És cert que em vaig plantejar que podria haver-hi aquesta possibilitat. La Cati va començar com a dona de, però a poc a poc ha agafat molta entitat i autonomia per si mateixa al llarg d’aquests anys. El matrimoni amb el Quim funcionava molt bé, però la Cati ara és un personatge que funciona per si mateix i que té força perquè ha adquirit autonomia respecte al personatge del Quim. Quan l’equip va saber que el Jordi marxava de la sèrie em van dir que si jo volia continuar, estarien encantats. Vaig sentir el sentiment de por, potser sí, però és que el tens al llarg de tota la sèrie. Ser-hi en una temporada concreta no et garanteix que hi siguis a la següent, en qualsevol moment poden decidir eliminar el teu personatge.

L’actriu opina sobre la marxa del seu company Jordi Rico | Mireia Comas

De tota manera, el final de temporada amb la seva mort i l’inici de la següent deu haver estat intens per a vostè.

La veritat és que sí, he tingut un final de temporada i un inici de la nova molt complicats… En morir el Jordi, la Cati ha tingut una trama important i encara arrossego molt de cansament.

Què li va semblar la idea dels guionistes per a la mort del Quim?

Crec que no va ser una mort absurda, sinó una autoprofecia complida. Això és. El seu era un personatge que estava tota l’estona patint pel que pogués passar i, al final, va i passa! Aquesta era la intenció. La imatge final en què em trobo el seu cos és molt impactant i el moment de gravar l’escena va ser molt emotiva, vaig plorar com una magdalena.

Ara tothom es pregunta quin serà el futur del seu personatge, que passarà amb la Cati a partir d’ara. Sense fer spoliers, com serà la seva nova vida com a vídua?

No em deixen dir res concret. Només t’avanço que en els primers capítols de la nova temporada veurem què passa amb ella i com reacciona a la mort del marit. Continuarà lligada a la colla, això segur. Si hi haurà un salt temporal o no m’ho reservo per a mi… Haureu de sintonitzar l’estrena de la nova temporada per esbrinar què passa. Això sí, vull deixar clar que la Cati continuarà ben present a Com si fos ahir i també el Marc.

Com serà la nova temporada de Com si fos ahir amb la Cati vídua? | Mireia Comas

També l’hem vist a TVE, en un paper a Ministerio del tiempo. És molt diferent treballar a TVE que a TV3?

Crec que més que la cadena, el que diferencia una feina i una altra és si la sèrie és diària o setmanal. El ritme és més ràpid i dinàmic en una diària, és clar, ja que no tens temps de preparar les coses com sí que tens a les setmanals. I el pressupost és clau, si parlem de diferències entra una cadena i una altra. Tot en aquestes coses depenen dels diners… A TVE tenen una mica més de pressupost, encara que mai no arribarem al nivell d’altres països.

Diu que no arribarem a l’aposta per la ficció que es fa en altres països. Com veu, des de dins, el sector audiovisual català?

Crec que la ficció catalana està millor que abans i que ara hi ha més produccions i s’intenta apostar-hi més. Ara bé, mai no és suficient. Trobo a faltar més produccions pròpies a televisió, més coses que es gravin aquí i fetes a casa. Calen més produccions i més feina perquè som moltes les persones que ens dediquem a la ficció i a aquest món en general. Cal molta més feina.