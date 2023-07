‘Com si fos ahir’: final de temporada amb mort impactant a la sèrie de TV3

Els protagonistes de les sèries no solen morir, si no és que han de morir per alguna raó. I, pel que sigui, això és el que ha passat en el capítol final de la sisena temporada de la sèrie de les tardes de TV3, Com si fos ahir. Un accident absurd, digne d’aquelles arrencades d’episodi de la memorable Six Feet Under, ha posat fi a la trajectòria d’un dels personatges troncals de la colla protagonista, el Quim Muñoz (Jordi Rico). Amb un toc irònic, justament el dia que es decideix a vèncer les seves supersticions i passa per sota una escala, mor de manera esperpèntica i amb autèntica mala sort.

El Quim mort i la Cati plorant-lo, en l’últim capítol de la sisena temporada de ‘Com si fos ahir’ a TV3

Moment traumàtic en una ficció que va començar, justament, en un enterrament que feia retrobar vells amics i companys d’institut –el Reina Sibil·la– al cap de molts anys. El difunt que donava peu a l’inici de Com si fos ahir, mai se l’ha vist, només se sap que era el germà de l’Andreu (Marc Cartes) i que havia mort en un accident de trànsit. Ningú, entre els espectadors, l’ha plorat mai. Però el Quim és tota una altra cosa: fa sis anys que els seguidors del Comsi –una sèrie que manté quotes de pantalla al voltant del 20% després de tot aquest temps– segueixen les seves peripècies absurdes, sovint hilarants, a través del trio còmic, gairebé de tebeo, que formava amb la seva dona, la Cati (Olalla Moreno), i el seu fill, el Marc (Marco H. Medina).

Una mort no prevista després de dos falsos drames

És per això que la seva mort sobtada al final d’un capítol amb dos falsos drames que s’intuïen arran del penúltim episodi –el no-infart del Miquel (Eduard Farelo) i la no-mort en accident de globus de la Cati i l’Eva (Alícia Gomzález Laá)– ha provocat entre els fans de la sèrie una reacció gairebé equiparable a la que va casusar la mort de Merlí (Francesc Orella) a la sèrie que portava el nom del protagonista i que ha sigut l’èxit internacional més important de la cadena de televisió pública catalana.

Els comentaris a la xarxa reflecteixen tota mena d’opinions, des de tristesa per l’empatia generada amb un personatge que queia bé fins a sorna i sarcasme sobre els guionistes, que no deixa de ser un clàssic cada final de temporada.

No entenc la mort del Quim, era el millor personatge de la serie… Ara haurem d’aguantar la bicha de la Cati plorar quan ella li ha desitjat la mort a Cancún🫣🫣🫣 #ComSiFosAhirTV3 — 🎗Laia (@laia_gaspar) July 21, 2023

Els guionistes de #ComSiFosAhirTV3 feu pena, molta, ja feia capítols que ho pensava però “matar” així en Quim, amb aquesta poca gràcia, caient per les escales i acabar la temporada així… sou mediocres, aquests actors mereixen millors guionistes. Avui heu perdut un seguidor — Jordi (@Jordi_CpLG) July 21, 2023

Vaga de guionistes a TV3 o EUA??? #ComSiFosAhirTV3 — Kαɾʅα Zσɾ-Eʅ (@Karla_Zor_El) July 21, 2023

No podia ser més cutre la manera de com ha mort el Quim xaval #ComSiFosAhirTV3 — Laietaaaa (@laia_weasley) July 21, 2023

Terrible mort del Quimmm, ets el millor.

M'encanta aquest plow twist 😮#ComSiFosAhirTV3 — xx (@llimona__) July 21, 2023

D’altres defensen la sèrie davant l’allau de crítiques. I n’hi ha que hi fan broma amb un sa sentit de l’humor. Sigui com sigui, la reacció és una prova més de l’èxit de la sèrie i dels seguidors que té. Encara que sigui per criticar-la com a bons catalans tribuneros.

Jo no sé si es que a Twitter estan els pitjors seguidors de la serie perquè tanta crítica negativa sembla que la série sigui un desastre! A mi m'encanta #ComSiFosAhirTV3 i espero que duri molt més temps. Gràcies als que la feu possible! Catalunya enganxada — Susanna Medina (@SusannaMedina) July 21, 2023

#ComSiFosAhirTV3 amb el que ha durat el capítol d’avui a Nissaga de Poder ja portaria 3 morts i 2 incests. — Mar barons bures (@baronsmar) July 21, 2023