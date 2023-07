Un “mal pressentiment” per al desenllaç de la 6a temporada de ‘Com si fos ahir’

“Tinc un mal pressentiment”. Una frase en la veu en off del Litus és el punt de partida de l’últim capítol de la sisena temporada de Com si fos ahir, la sèrie diària de la tarda de TV3. Les eleccions del 23-J han alterat l’esquema habitual, en què el penúltim capítol es veia un divendres a la tarda i el final de temporada, un especial, sempre s’emetia el diumenge següent a la nit, en prime time. Aquesta vegada, però, diumenge hi haurà el programa de la nit electoral, de manera que això ha obligat els responsables de la cadena de televisió pública catalana a programar per a aquest mateix divendres, només unes hores després de l’anterior, l’episodi de desenllaç: un desenllaç sempre parcial, que aclareix algunes incògnites però sempre n’obre de noves per a la tornada de la sèrie al setembre.

En aquest context, en l’episodi d’aquesta tarda ja s’ha entregat als fans del Comsi un primer desenllaç: el d’una de les trames de més mal rotllo de la temporada, l’assetjament que estava fent tornar bojos el Miquel i la Noe, amb amenaces contra els nens i la família en general. Al final, s’han confirmat les sospites d’alguns dels espectadors: hi estava ficada la pèrfida Anaïs, una dolenta de perfil clàssic –alta, esvelta, elegantíssima, rica, poderosa i sense escrúpols– que els de la generació dels protagonistes van descobrir veient Dallas en els primers temps de TV3 (l’època del “pendó” Sue Ellen). Efectivament, la jove misteriosa que feia les fotos treballa per a aquesta empresària amb ganes de revenja.

Sospites que algú podria morir en el capítol final d’aquesta temporada

Ara bé, per a aquesta nit es prepara un drama. Tot i que Com si fos ahir és sensiblement diferent de la molt truculenta La riera –i l’enyorada Nissaga de poder– , alguns finals de temporada han arribat amanits amb tragèdies. El “tinc un mal pressentiment” del Litus que s’ha sentit –només sentit– com a avançament al final del capítol d’aquesta tarda i el flaix del Marc –fill de la Cati i el Quim– entrant de sobte al bar Flora a avisar el seu pare que hi ha hagut un accident han deixat els seguidors de la ficció de TV3 pendents de la nit, perquè creuen que hi haurà alguna mort. L’única pista –que podria ser per despistar– és que hi ha hagut un accident de globus i que la Cati i l’Eva podrien ser passatgeres de l’aparell sinistrat. Per una altra banda, de l’avançament també es desprèn que alguna cosa més passa a casa del Miquel i la Noe: l’Andreu els recomana anar a urgències per quedar-se tranquils.

El Marc, el Quim i la Cati en el penúltim capítol de la temporada de ‘Com si fos ahir’, emès aquest divendres a la tarda. Aquesta família serà clau en el desenllaç de la nit / TV3

Sigui quin sigui el veritable desenllaç, que es descobrirà a partir de les 22 hores d’aquesta nit, el que està assegurat és el futur a mitjà termini de la sèrie. Com si fos ahir fa sis temporades que és en antena i sempre frega, i a vegades supera, el 20% de quota de pantalla, una dada que poden lluir molt pocs programes en l’actual era de fragmentació del consum audiovisual. A més, és una ficció íntegrament de producció pròpia que juga un paper fonamental en la indústria del país, per començar perquè dona estabilitat a molts actors.

El que quan va començar semblava una sèrie poc trepidant –en comparació amb la seva antecessora La riera– ha connectat amb els espectadors per desbordament antropològic: els personatges s’assemblen a milers i milers de catalans i els passen coses que passen en la vida real… una mica concentrades i accentuades per donar emoció a les trames però no fins al punt de ser impensables.