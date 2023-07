Així seran les tardes d’estiu a TV3: dues sèries estrangeres i exitoses

TV3 reformula la programació de les tardes. Després del sorprenent final de Com si fos ahir, a partir de dilluns incorpora dues sèries noves a la graella. La sobretaula passarà a ocupar-la la quarta temporada d’El paradís de les senyores, que començarà a partir de les 15:40 hores. Aquest és el quart estiu que confien en la ficció italiana, una confiança que s’entén tenint en compte els bons resultats que va donar l’any passat. Cada dia s’emetran tres capítols, que tornen per a acompanyar els teleespectadors estiuencs.

L’escenari principal torna a ser els primers grans magatzems de Milà per a senyores, el qual tenia una gran popularitat entre els anys 50 i 60. Aquí recuperaran les històries d’amor, esperances i decepcions dels que van parlar a les anteriors temporades. Cal recordar que es tracta de l’adaptació del llibre d’Émile Zola, que analitza com era Itàlia després de la postguerra.

Per als fans de la sèrie, afegir que dilluns es reprendrà el fil de la sèrie amb el capítol 221 quan la Gabriella torna de París preparada per a treballar de dissenyadora. La Nicoletta i el Cesare marxen a fer el viatge de nuvis, mentre que el Vittorio i la Marta preparen el seu casament. Un dels personatges nous serà el Rocco, un nebot de l’Agnese que viurà amb ells una temporada. No s’oblidaran del Riccardo, que continua desolat després de la ruptura.

Així és la sèrie de les tardes de TV3

El paradís de les senyores torna a TV3

TV3 estrena Germans, l’adaptació turca de l’exitosa This is us

Quan acabin els tres capítols diaris de la sèrie italiana, passaran a emetre una sèrie nova. Es tracta de Germans, l’adaptació turca de la sèrie d’Amazon Prime Video This is us. Amb aquesta incorporació, la cadena pública demostra que també s’ha deixat captivar per les ficcions turques tan de moda en els darrers anys.

I què se sap d’aquest projecte? També serà dilluns quan emetin els dos primers capítols, els que començaran a les 17:50 hores. Els protagonistes són el Cem, la Beste, el Mahur i el Berk, quatre persones que celebren l’aniversari el mateix dia i que descobreixen la importància de la família, la compassió, l’amistat i la fidelitat. Tot comença amb el part de la Reyhan, embarassada de trigèmins i molt espantada perquè els han dit a ella i al seu marit Cem que no serà fàcil donar a llum.

Mentrestant, explicaran la història de la Beste, una noia amb sobrepès que sempre ha hagut d’estar pendent de què menjava fins que als 35 anys pren una decisió que ho canviarà tot. Per una altra banda, tenim el Mahur, el típic pare de família que compagina la vida familiar amb la cerca del seu pare biològic. I, finalment, presentaran el Berk; un model important que decideix provar sort com a actor. En el primer capítol de la sèrie, tots ells celebraran el seu 35è aniversari sense saber que aquell dia serà un dels més transcendentals de la seva vida.

TV3 emetrà una sèrie turca de dilluns a divendres

Dues ficcions amb les quals TV3 confia en poder mantenir una bona audiència en la sobretaula i la tarda de dilluns a divendres.