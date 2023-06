Quan s’estrena ‘Joc de cartes estiu’? Aquesta i les altres novetats de TV3

TV3 ha anunciat la data d’estrena de les sèries i programes destacats per a aquest estiu. El més esperat sempre és l’especial de Joc de cartes estiu, una versió estiuenca que farà retornar Marc Ribas a la graella. Serà el 26 de juliol quan emetin el primer dels capítols que han preparat, així que encara caldrà esperar gairebé un mes. Ell mateix ha anat compartint vídeos inèdits del rodatge per anar incrementant l’expectació entre els teleespectadors. Ha mostrat com ho preparen tot, des de la col·locació dels micròfons, el maquillatge, els assajos o l’escriptura dels guions.

Quines seran les sèries i programes de TV3 durant l’estiu?

Deixant de banda el Joc de cartes estiu, la cadena ha preparat altres estrenes interessants que confien que cridin l’atenció de l’audiència. Les primeres novetats van arribar ahir mateix, aquest dimecres, quan van emetre per primera vegada El factor clau de Xavier Sala-i-Martín i la quarta temporada de L’ofici de viure. Pel que fa al programa de l’economista, té previst analitzar els secrets de l’èxit del FC Barcelona, de Benito, de Simon i Família Torres.

El pròxim 6 de juliol arribarà l’estrena d’El teorema del mico i, fins al dia 17, que no podrem gaudir de Babylon Berlin; una sèrie alemanya que arriba trepitjant fort a les nits dels dilluns. Serà a finals de juliol quan s’estrenin les ficcions Germans, El paradís de les senyores i La mansió Beecham. La següent gran producció, Arrels, haurà d’esperar fins al 20 d’agost.

Pel que fa als nous programes, falta destacar l’arribada d’una nova temporada de l’Au pair. Serà el 3 d’agost quan es començaran a mostrar les habilitats com a cangurs d’alguns famosos de casa nostra. La temporada està acabant, però queden per endavant dos mesos de moltes novetats.