La Jim va ser la guanyadora de la segona edició d’Eufòria en una final que va generar molta sorpresa. Molts dels seus companys han anat concedint entrevistes des que va acabar, però ella ha estat centrada en la cançó de l’estiu de TV3 que canta amb el Lildami i en la preparació del concert al Palau Sant Jordi. Aquest dilluns, la de Granollers ha parlat sobre la seva experiència a Catalunya Ràdio en el programa del XL.

Molt contenta i satisfeta, ha reconegut que està molt contenta: “Tinc l’agenda molt i molt plena, des que he sortit del programa que he estat una mica estressada perquè no he aturat. M’estan convidant a moltes coses i vull anar-hi a totes, però no tinc temps per a mi i estic molt cansada. He estat malalta de la veu, no dormo… Sento estrès perquè vull que dir que sí a tothom i no pot ser. Aquesta setmana he hagut de cancel·lar coses perquè no arribava. He digerit que he guanyat Eufòria, però a vegades me n’oblido completament”.

Diu que li agrada veure’s actuar, però que depèn de l’actuació: “L’endemà de la gala em mirava el programa sencer”. Assegura que tots els concursants s’han fet amics: “No hi ha hagut competitivitat cap a ells. Per mi la competència era jo mateixa perquè volia estar a l’altura. M’he vestit com una nena petita a l’hora de reaccionar a les coses, estava cantant la Sofia i jo em veia molt emocionada. Cap al final sí que comences a adonar-te que era un concurs, però guanyar mai no va ser el premi per a mi. El premi era tota l’experiència i demostrar-me a mi mateixa per què havia entrat en aquest programa. Guanyar ho veia molt llunyà. Jo pensava que guanyaria l’Alèxia perquè havia estat de les més votades, no vaig entendre gens que quedés tercera”.

El moment en què les tres finalistes saben que l’Alèxia és l’eliminada en la primera ronda de votacions | TV3

La Jim treu a la llum els imprevistos que ha tingut a Eufòria

La Jim diu que ha gaudit gairebé totes les cançons, però que la de Toy va ser la que més va gaudir: “I això que va haver-hi errors, perquè el tutú va enganxar-se quan me l’havien de treure, va caure el linier, vaig haver de canviar el micròfon de banda… Podria haver estat un caos i no em vaig adonar de res del que estava passant al meu voltant. Aquesta actuació va ser el punt d’inflexió que va fer que la gent deixés de veure’m com la concursant que podia marxar aviat, vaig sorprendre”. En l’actuació de l’última gala, diu que va estar a punt de caure: “He tingut uns quants imprevistos, però no m’han afectat perquè estava tan ficada en la cançó”.

El seu moment més delicat en el concurs va arribar amb Boig per tu, l’única en què diu que va patir: “Vaig tenir una petita crisi amb aquesta actuació, vaig sortir de la gala plorant perquè no havia gaudit gens la cançó. Els assajos havien anat bé, però després no sé què em va passar”.

La Jim d’Eufòria, entrevistada a Catalunya Ràdio | Instagram

Com a curiositat, ha reconegut que els seus concursants preferits de la primera edició eren el Triquell i la Scorpio, realment els més cridaners i rebels com ella: “Amb ell he parlat més i la veritat que és estrany, però guai, ja que jo era molt friqui del programa l’any passat i ara som iguals”.