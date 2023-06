Jim fue la ganadora de la segunda edición de Eufòria en una final que generó mucha sorpresa. Muchos de sus compañeros han ido concediendo entrevistas desde que acabó, pero ella ha estado centrada en la canción del verano de TV3 que canta con Lildami y en la preparación del concierto al Palau Sant Jordi. Este lunes, la de Granollers ha hablado sobre su experiencia en Catalunya Ràdio en el programa del XL.

Muy contenta y satisfecha, ha reconocido que está muy contenta: «Tengo la agenda muy y muy llena, desde que he salido del programa que he estado un poco estresada porque no he parado. Me están invitando a muchas cosas y quiero ir a todas, pero no tengo tiempo para mí y estoy muy cansada. He estado enferma de la voz, no duermo… Siento estrés porque quiero que decir que sí a todo el mundo y no puede ser. Esta semana he tenido que cancelar cosas porque no llegaba. He digerido que he ganado Eufòria , pero a veces me olvido completamente».

Dice que le gusta verse actuar, pero que depende de la actuación: «El día siguiente a la gala me miraba el programa entero». Asegura que todos los concursantes se han hecho amigos: «No ha habido competitividad hacia los compañeros. Para mí la competencia era yo misma porque quería estar a la altura. Me he visto como una niña pequeña a la hora de reaccionar a las cosas, estaba cantando Sofía y yo me veía muy emocionada. Hacia el final sí que empiezas a darte cuenta de que era un concurso, pero ganar nunca fue el premio para mí. El premio era toda la experiencia y demostrarme a mí misma por qué había entrado en este programa. Ganar lo veía muy y muy lejano. Yo pensaba que ganaría Alèxia porque había sido las más votada, no entendí nada que quedara tercera».

El momento en que las tres finalistas saben que Alèxia es la eliminada en la primera ronda de votaciones | TV3

Jim saca a la luz los imprevistos que ha tenido en Eufòria

Jim dice que ha disfrutado casi todas las canciones, pero que la de Toy fue la que más disfrutó: «Y esto que hubo errores, porque el tutú se enganchó cuando me lo tenían que sacar, cayó el linier, tuve que cambiar el micrófono de sitio… Podría haber sido un caos y no me di cuenta de nada de lo que estaba pasando a mi alrededor. Esta actuación fue el punto de inflexión que hizo que la gente dejara de verme como la concursante que podía irse pronto, sorprendí». En la actuación de la última gala, dice que estuvo a punto de caerse: «He tenido unos cuántos imprevistos, pero no me han afectado porque estaba tan metida en la canción».

Su momento más delicado en el concurso llegó con Boig per t u, la única en la que dice que sufrió: «Tuve una pequeña crisis con esta actuación, salí de la gala llorando porque no había disfrutado nada la canción. Los ensayos habían ido bien, pero después no sé qué me pasó».

Jim de Eufòria, entrevistada en Catalunya Ràdio | Instagram