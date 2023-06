Las supersticiones y anécdotas divertidas de los concursantes de ‘Eufòria’

Eufòria ha supuesto un gran éxito para TV3, que continúa explotando la segunda edición una semana después de su final. Este jueves, el Zona franca ha entrevistado a cuatro de los concursantes más queridos: Tomàs, Alèxia, Sofia y Elena. El buen rollo y las anécdotas divertidas han sido una constante a lo largo de toda la emisión, en la que han sacado a la luz cómo están y cómo los han recibido en sus respectivos lugares de origen. Ante todo, sin embargo, han sorprendido cuando Danae Boronat les ha pedido que levantaran el brazo si echaban de menos el programa y niguno de ellos no lo ha hecho. Lo han intentado justificar, por eso: «Todavía no ha habido tiempo de echarlo de menos».

Elena ha sido muy natural y ha reconocido que le ha ido bien no llegar a la final: «A mí me fue de p… madre porque me fui expulsada y tuve la semana de entrevistas de superfamosa. Volví y ya era la final, que fue la mejor semana porque era de fiesta. La vida me ha cambiado gracias al programa, pero todavía no me lo creo y, de hecho, cuando la gente me para por la calle yo continúo presentándome como si no me conocieran». Dice que todavía no ha ido a Mallorca, pero que no cree que allí su nombre se haya hecho tan conocido como aquí: «En Menorca sé que sí que ha llegado el boom , quizás porque allí son más animados».

Desde que empezó el programa, que muchos se dieron cuenta que Elena era una de las aspirantes más divertidas y lo ha vuelto a demostrar al compartir una anécdota hilarante: «Tenía que actuar en el Teatro Principal en Mallorca, en el que hacía una ópera, y todos íbamos vestidos tipo homeless . Compraron una talla unitaria para todo el mundo y yo siempre he sido grande. Me pusieron ropa muy ajustada como un salchichón y, en un momento dado, el pantalón se rompió y toda la chona fuera. Menos mal que pude ir corriendo».

Elena explica cómo vive la fama después de Eufòria | TV3

Alèxia, estrella en Constantí y muy supersticiosa

Alèxia sí que ha vuelto a Constantí y reconoce que ve todo el pueblo revolucionado: «Creo que mi abuela vivirá 120 años porque le he dado años de vida, está todo el día mirando la televisión esperando que salga. Y yo le digo que ya no saldré más, pero ella continúa. Hoy mismo me ha llamado para preguntarme a qué hora venía al Zona franca , que se había pasado todo el día mirando la televisión y todavía no había salido». La cantante ha aprovechado este escaparate para pedir a Els Pets que la inviten a un concierto a cantar con ellos, teniendo en cuenta que son del mismo pueblo.

Por otra banda, parece que ella ha sido la más supersticiosa a lo largo de esta edición: «En cada gala he llevado algo blanco y tengo un amuleto, un tipo de goma amarilla que siempre la he llevado escondida». Sofía, por su parte, dice que lo limpiaba todo antes de ir a plató y que hacía el ritual de enfocarse en sí misma.

Alèxia dice que Constantí ha enloquecido con su paso por Eufòria | TV3

Tomàs ha compaginado la selectividad con el concurso en Eufòria

Tomàs ha sido el único chico que ha llegado a las últimas galas y asegura que, esto, ha hecho que se sienta «una más»: «Yo estaba muy bien y me lo paso muy bien con ellas. Ha sido complicado porque he estado preparando la selectividad mientras competía en Eufòria . Me ha ido bastante bien el examen, pero todavía no tengo la nota. Realmente me ha ido muy bien no llegar hasta la final porque me coincidía uno de los exámenes. Lo he hecho un poco por gusto, por eso, porque no quiero ir a la Universidad. Lo que quiero hacer es danza y música, no me veo haciendo Derecho aunque quizás me vería de psicólogo».

Precisamente sobre ayuda psicológica han querido hablar un poquito, puesto que aseguran que no es fácil gestionar la presión que sientes cuando concursas en un programa como este: «Te ve mucha gente y vives con mucha presión y muchas cosas de repente, va bien tener a alguien que te ayude a gestionarlo todo».

Tomàs, Sofía, Alèxia y Elena cantan en el Zona franca | TV3