Miki Núñez ha triunfado en su papel de presentador de Eufòria , un trabajo que ha dominado todavía más en esta segunda temporada. El cantante de Terrassa ha reflexionado sobre esta experiencia en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio , en la que se ha sincerado y ha mostrado su vena más sensible: «Necesité dos o tres días para recuperarme de la final de Eufòria , intensidad máxima y todo precioso. Mola tanto poder trabajar con un equipo de personas humanas que tienen en cuenta los sentimientos más allá que la pasta y el éxito… les importa cómo te sientes tú y cómo se siente la gente que trabaja en el programa».

«Ojalá hagan veinticinco mil ediciones más y todas las presentamos Marta y yo», ha estallado. La tercera edición está confirmada, una noticia que asegura que no supieron hasta que abrieron el sobre en directo el pasado viernes: «Todavía es pronto para saber si repetiremos Marta y yo, pero ¡sería un error no cogernos! Ahora fuera bromas, que nos cojan, por favor, porque nos lo pasamos muy bien», añade entre risas. Considera que Jim ha sido la ganadora justa: «Es una pasada, una chica que estuvo a punto de irse en la primera gala y ha acabado ganando. Ella es muy fuerte y mola mucho, estoy contento que haya ganado su punto de rock».

Miki Núñez realmente estaba invitado al programa para promocionar su tercer disco, llamado 121 . Se ha mostrado encantado de la acogida inicial, una locura y un éxito que le hace feliz porque se ha estado más de dos años en su preparación. En este disco habla del amor en general, un concepto hacia la pareja, la familia, los amigos, su perro y la pasión: «Leí un estudio que decía que el amor químico duraba 121 días y no lo entendí, así que decidí escoger esta cifra como título para reivindicar que puede haber amor en todas partes y que puede durar todo el tiempo que tenga que durar».

Ha explicado una anécdota, por ejemplo, que demuestra que tiene un grupo de amigos muy sentimental: «Para el cumpleaños de cada uno nos enviamos mensajes sinceros en los que decimos qué nos ha gustado de aquella otra persona, qué nos ha faltado…». También ha hablado de la canción que dedica a su abuela enferma y a su tío muerto, dos personas a quienes ha querido hacer un homenaje que le ha costado explicar sin llorar: «Esta es una canción que me cuesta mucho escuchar… Intentaré explicarlo sin llorar. Mi abuela tiene dolor crónico desde hace mucho de tiempo y, un día, se le rompió una prótesis de la espalda y lo está pasando muy mal. Yo lo único que quería era ir a verla y que me dijera que no le hacía daño. Iba a verla y le repetía que me dijera que no le hacía daño, por eso esta canción».

«Y digo que el disco está dedicado a mi tío porque, poco antes de morir, me pidió que pusiera una de las canciones en su funeral. Esta es una canción que habla, precisamente, de dejar ir a la gente que lo está pasando tan mal. Este disco es para él, que lo escuche esté donde esté porque era una persona que me daba mucho de apoyo», ha añadido visiblemente emocionado.

Miki Núñez, agradecido a la oportunidad que ofrecen los talents shows

Él se hizo famoso gracias a su paso por Operación Triunfo , así que sabe qué experimentará ahora Jim y el resto de ganadoras de Eufòria : «Todos aquellos que salimos de talents shows tenemos un gran escaparate que tenemos que aprovechar, hay una oleada que estamos surfeando y que tenemos que continuar haciéndolo hasta que caiga. Si no curras y no te lo trabajas, la oleada se rompe y no sirve de nada haber estado en la televisión… Te puede servir durante dos meses, pero hay una cosa muy importante y es que hay tanta gente con tanto de talento y tan buena en todo el mundo que no ha tenido la oportunidad de salir en televisión que estamos en deuda de hacer buena música y de no quedarnos ningún día en el sofá porque aquella gente no lo ha hecho y tú tampoco lo puedes hacer porque has tenido la suerte de tener este escaparate. Yo siempre les digo esto a los concursantes de Eufòria «.

Un cantante que inicia una gira el próximo 30 de junio, trabajo e ilusión a partes iguales.