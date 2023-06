La ganadora y las finalistas de ‘Eufòria’ se sinceran sobre la gran final

Jim, Carla y Alèxia. La ganadora y las dos finalistas de la segunda edición de Eufòria inician una nueva vida ahora que han tocado el cielo gracias al concurso musical de TV3. Este lunes las han entrevistado a las tres en el Planta B aixa para saber cómo vivieron la final y para conocer qué creían que pasaría. La flamante triunfadora no estaba en plató, sino que concedía unas palabras desde donde se encontraba grabando el videoclip de la canción del verano que interpretará con Lildami.

Disfrazada de extraterrestre, se ha mostrado encantada con el premio: «Todavía lo estoy asimilando, pero de verdad que estoy muy contenta. Eso sí, he estado todo el fin de semana enferma ¡y con fiebre! Creo que está saliendo todo lo que he tenido contenido a lo largo de estas semanas. Estoy haciendo muchas cosas y me cuesta un poco darme cuenta de qué ha pasado, tengo momentos de duda en los que me planteo si todo esto no será un sueño porque me parece surrealista».

Reconoce que, cuando supo que era una de las tres finalistas, empezó a plantearse que quizás podría ser ella la ganadora de Eufòria . Ahora bien, asegura que la cara de sorpresa que puso cuando dijeron su nombre era del todo real porque la sorprendió mucho: «Seguía pensando que no sería yo porque me guiaba por lo que había dicho el público, que siempre habían favorecido a Alèxia y Carla. No me lo esperaba y todavía estoy en shock«. ¿Y qué hará ahora? «Me gustaría mucho hacer pop-rock y también me gusta mucho el estilo urbano de Triquell, quiero probar muchas cosas y experimentar todo lo que venga».

Jim graba la canción del verano | TV3

Carla y Alèxia, en shock por todo lo que ha supuesto Eufòria

Alèxia, por su parte, dice que también está asumiendo aún todas las emociones: «Estamos muy tranquilas y muy felices de todo el viaje que ha sido Eufòria . Nos da pena porque ya ha acabado y parece que ha pasado muy rápidamente. A mí me pasa que me presento a alguien y la gente me dice que ya sabe quién soy, todavía no lo he asumido esto». Su compañera, Carla, se muestra contenta al darse cuenta de que es a partir de ahora cuando pone en marcha su carrera musical: «Se acaba Eufòria , pero esto no acaba. ¡Va a más! Hemos visto un grupo de niños que nos conocían y es fuerte».

Carla explica cómo ha vivido el paso por Eufòria | TV3

¿Qué creían que pasaría en la gran final? Carla ha reconocido que creía que sería Alèxia la ganadora, mientras que esta dice que tenía claro que ganaría Jim: «Habíamos hecho nuestras porras y sí que es verdad que podía pasar de todo porque cada semana podía girar todo, pero sentíamos que Jim tenía mucho apoyo en las últimas galas y que su propuesta era su esencia y muy buena».

Sorprendió bastante que Alèxia quedara en tercera posición, puesto que su nombre sonaba como posible ganadora: «Creo que en la anterior gala yo había sido azúcar y quizás la gente desconectó un poco de mí, que es el que le pasó a Sofía también. No te tienen que votar y no hay tanta competición, quizás», ha dicho. En su caso, su paso por el concurso hizo un giro a partir de Rise like a Phoenix : «Había tenido dos galas malas y aquello me ayudó, me di cuenta de que tenía que dejar algo atrás y supuso un antes y un después».

Carla y Alèxia hablan de la final de Eufòria | TV3