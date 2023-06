La guanyadora i les finalistes d’Eufòria se sinceren sobre la gran final

Jim, Carla i Alèxia. La guanyadora i les dues finalistes de la segona edició d’Eufòria inicien una nova vida ara que han tocat el cel gràcies al concurs musical de TV3. Aquest dilluns les han entrevistat a totes tres al Planta Baixa per saber com van viure la final i per conèixer què creien que passaria. La flamant triomfadora no estava a plató, sinó que concedia unes paraules des d’on es trobava gravant el videoclip de la cançó de l’estiu que interpretarà amb el Lildami.

Disfressada d’extraterrestre, s’ha mostrat encantada amb el premi: “Encara ho estic paint, però de debò que estic molt contenta. Això sí, he estat tot el cap de setmana malalta i amb febre! Crec que està sortint tot el que he tingut contingut al llarg d’aquestes setmanes. Estic fent moltes coses i em costa una mica adonar-me de què ha passat, tinc moments de dubte en els quals em plantejo si tot això no serà un somni perquè em sembla surrealista”.

Reconeix que, quan va saber que era una de les tres finalistes, va començar a plantejar-se que potser podria ser ella la guanyadora d’Eufòria. Ara bé, assegura que la cara de sorpresa que va posar quan van dir el seu nom era del tot real perquè va sorprendre-la molt: “Seguia pensant que no seria jo perquè em guiava pel que havia dit el públic, que sempre havien afavorit l’Alèxia i la Carla. No m’ho esperava i encara estic en xoc”. I què farà ara? “M’agradaria molt fer pop-rock i també m’agrada molt l’estil urbà de Triquell, vull provar moltes coses i experimentar tot el que vingui”.

La Jim grava la cançó de l’estiu | TV3

La Carla i l’Alèxia, en xoc per tot el que ha suposat Eufòria

L’Alèxia, per la seva banda, diu que també està paint encara totes les emocions: “Estem molt tranquil·les i molt felices de tot el viatge que ha estat Eufòria. Ens fa pena perquè ja ha acabat i sembla que ha passat molt ràpidament. A mi em passa que em presento a algú i la gent em diu que ja sap qui soc, encara no ho he assumit això”. La seva companya, la Carla, es mostra contenta en adonar-se que és a partir d’ara quan engega la seva carrera musical: “S’acaba Eufòria, però això no acaba. Va a més! Hem vist un grup de nens que ens coneixien i és fort”.

La Carla explica com ha viscut el pas per Eufòria | TV3

Què creien que passaria en la gran final? La Carla ha reconegut que creia que seria l’Alèxia la guanyadora, mentre que aquesta diu que tenia clar que guanyaria la Jim: “Havíem fet les nostres porres i sí que és veritat que podia passar de tot perquè cada setmana podia girar tot, però sentíem que la Jim tenia molt suport en les últimes gales i que la seva proposta era la seva essència i molt bona”.

Va sorprendre bastant que l’Alèxia quedés en tercera posició, ja que el seu nom sonava com a possible guanyadora: “Crec que en l’anterior gala jo havia estat sucre i potser la gent va desconnectar una mica de mi, que és el que li va passar a la Sofia també. No t’han de votar i no hi ha tanta competició, potser”, ha dit. En el seu cas, el seu pas pel concurs va fer un gir a partir de Rise like a Phoenix: “Havia tingut dues gales dolentes i allò em va ajudar, vaig adonar-me que havia de deixar alguna cosa enrere i va suposar un abans i un després”.

La Carla i l’Alèxia parlen de la final d’Eufòria | TV3

La Carla també va fer un cop sobre la taula després d’unes valoracions dolentes dels coaches i allà van començar les seves actuacions més potents: “Va haver-hi un punt en què vaig veure que anaven a favor meu i tot van començar a anar bé. Em sentia molt com a casa”.