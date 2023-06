L’estrena de Cites Barcelona ha vingut acompanyada de crítiques pràcticament des que va saber-se que s’emetria. Aquest dilluns es podien veure, en exclusiva a TV3, els dos primers capítols i, malauradament, els comentaris negatius s’han accentuat. Els problemes tècnics han estat una constant al llarg de tota l’emissió i això ha generat en una allau terrible de lamentacions a Twitter. Què ha passat?

Cal recordar que va suposar un gran hàndicap haver de gravar mitja sèrie en castellà i, posteriorment, doblar aquests personatges (molts d’ells interpretats per actors i actrius catalans). Davant d’això, la cadena s’afanyava a dir que oferiria la possibilitat de veure la sèrie en versió original. La qüestió ha estat que, aquest dilluns, aquesta opció no ha funcionat. El dual no ha anat bé i això ha indignat bona part de l’audiència, sobretot a aquells que ja s’havien queixat del doblatge.

La VO no funciona, i escoltar-ho amb aquest doblatge fa mal a les orelles!!! — Jo Opino Que… (@joopinoque) June 12, 2023

I no hi ha l’opció de veure-la en versió original tot i que dèieu que sí… — Lessamassel (@lessamassel) June 12, 2023

Interferències en el so en l’estrena de Cites Barcelona

Però és que, a més a més, també s’han sentit interferències en el so de fons un parell de vegades. Les incidències s’han anat acumulant, així com les primeres ressenyes negatives a la xarxa, i l’emissió s’ha hagut d’interrompre uns minuts per intentar arreglar tots aquests problemes de so. Van poder arreglar-ho, això sí.

Sento dir que el doblatge és terrible i que he intentat veure l’episodi en V.O, però no ha estat possible perquè l’àudio em saltava al català sense que jo toqués cap botó i un cop que he aconseguit que es mantingués en castellà ha començat a fer un soroll eixordador. Estrany… — EnAlerta (@susana_bote) June 12, 2023

Estrena sonada…sense VO a l’inici, doblatge infumable, ara el VO fa soroll blanc… Déu ni do!! Ho deixarem aquí… 🙁 — Xavier Ventura (@FXavierVentura) June 12, 2023

L’esteu liant a tv3 molt a saco!!! Però què feu? Què és aquest soroll?? Quin fiascuuuuuu — TukiTuki (@TukiTuk73963697) June 12, 2023

Tot un seguit de despropòsits que han espatllat una estrena molt esperada pels fans de la sèrie, que desitjaven veure en acció unes parelles amb problemes reals en els quals poden arribar a sentir-se identificats. L’audiència els va acompanyar, això sí, amb un boníssim 21,4% de share que va convertir el primer capítol en un d’històric perquè la sèrie mai no havia fet tan bons números. En total 837.000 espectadors van connectar amb l’estrena de la sèrie.