Crítiques a ‘Cites Barcelona’ de TV3 pel seu rodatge en català i castellà

Cites Barcelona s’estrenarà a TV3 el pròxim 12 de juny, una data marcada al calendari dels fans de les dues anteriors temporades. En aquesta ocasió, la cadena pública ha necessitat el finançament d’altres plataformes per poder fer front a una sèrie molt costosa. Coproduïda per tots dos i rodada totalment a la capital catalana, aquesta versió modernitzada arriba sis anys després del final de l’una producció que va ser molt exitosa.

Feia mesos que se sabia que TV3 estrenaria en exclusiva els dos primers capítols, els quals emetrà íntegrament en català, mentre que Prime Video tindrà disponibles tots els episodis en una barreja entre català i castellà perquè així ho ha decidit la plataforma. Cada personatge ha mantingut el seu idioma durant el rodatge i TV3 el que farà serà doblar aquelles parts que, en la versió d’Amazon, han estat rodades en castellà. Això ha indignat moltíssim una part de l’audiència de la cadena, que han esclatat a Twitter després de la publicació del tràiler d’aquesta sèrie.

Els actors, junts al rodatge de Cites Barcelona | TV3

El cantant i líder d’Obeses, Arnau Tordera, va publicar un tuit incendiari que va aixecar molta polseguera a les xarxes: “Vergonya de TV3, vergonya de direcció, vergonya de guionistes, vergonya d’actors i vergonya absolutament tothom qui hi té alguna cosa a veure. Còmplices necessaris per a la minorització i l’extinció de la llengua catalana. Que aquesta culpa us turmenti sempre més”. Ara bé, poc després ha acabat esborrant aquest missatge.

Com ha justificat haver-se fet enrere d’aquesta manera? Amb un altre en què es mostra més o menys satisfet en haver sabut que TV3 ha doblat la part en castellà: “Esborro el tuit sobre Cites Barcelona (el nom més horrorós possible de la història) i TV3 perquè, segons diuen, aquí s’emetrà íntegrament en català. Estarem atents a això i a qualsevulla altra cosa, la dignitat es defensa amb urpes i dents”.

Esborro el tuit sobre 'Cites Barcelona' (el nom més horrorós possible de la història) i TV3 perquè, segons diuen, aquí s'emetrà íntegrament en català. Estarem atents a això i a qualsevulla altra cosa, la dignitat es defensa amb urpes i dents. — Arnau Tordera I (@ArnauTordera) May 17, 2023

Davant d’això, hi ha hagut usuaris que han continuat amb la crítica i han publicat igualment més comentaris negatius cap a la cadena: “No esborris res, en comptes d’invertir recursos en més productes catalans, els inverteixen rodant el 50% en castellà i després haver de doblar-ho!”, “Íntegrament com la primera temporada? O com en totes les maleïdes sèries modernes que fa TV3 amb personatges que han de parlar castellà?”, “No afluixis, Arnau“, “Quin sentit té finançar TV3 i no és per promoure i dignificar la llengua catalana? L’oferta audiovisual en castellà ja la tenim i domina el panorama”, “Doncs per no respectar exclusivament el català, no ho penso mirar! A prendre pel sac”, han escrit alguns entre molts altres.

No esborris res, en comptes d’invertir recursos en més “productes” catalans, els inverteixen rodant el 50% en castellà i després haver de doblar-ho! — Jaume Farré (@Jaufarre) May 17, 2023

Íntegrament com la primera temporada? On com en totes les maleïdes sèries modernes que fa TV3 hi ha personatges que han de parlar castellà? Igual que en la primera temporada de Cites. — Àlex (@aixafabolets) May 17, 2023

No afluixis Arnau — Ramon Cerdà (@Lechuck3) May 17, 2023

😡En català i castellà, oi? Quin sentit té finançar @tv3 si no és per a promoure i dignificar la llengua catalana? L’oferta audiovisual en castellà ja la tenim i domina el panorama. — Àngels Solé (@ngelsSol2) May 17, 2023