Elena Gadel dona detalls de la mala maror amb el Carlos d’Eufòria

Eufòria va viure una gala molt emocionant aquest divendres, en la qual el públic va tenir a les seves mans més poder que mai. Els teleespectadors de TV3 van escollir que la Sofia fos seleccionada com la primera semifinalista d’aquesta segona edició després d’una actuació digna de diva, mentre que van castigar el Carlos amb una expulsió esperada. Des del programa va accentuar-se la mala maror que s’havia creat entre ell i l’Elena Gadel, una de les membres del jurat, després que el noi es queixés que no havia entès els arguments que havia fet servir per nominar-lo. La Marta Torné va preguntar-li directament i semblava que havien fet les paus, però a El matí de Catalunya Ràdio han volgut saber més detalls d’aquest petit enfrontament del concurs.

El Carlos estava molt queixós amb la valoració del jurat i l’Elena Gadel explica què hi ha darrere d’això: “No hem pogut acabar d’aclarir o comentar del tot, però per aquestes coses el més important és el temps. Ha d’entendre quin és el nostre argument, que és una mica ambigu i entenc que no l’entengui. El que li estem dient és que necessita més temps per segons quines coses i no passa res. Ja li vaig dir que hi ha molts concursants que surten d’aquests programes sense guanyar i acaben tenint una carrera musical. Està bé prendre’s temps i jo em considero que en el meu cas també va ser així, que vaig necessitar temps per saber quin era el meu so. Jo entenc molt que em digui que no entén els meus arguments i crec que és necessari que no ho faci. Si no ho entén és perfecte que no ho agafi. Si amb el temps ho acaba entenent, perfecte, i si no; doncs fora i no passa res”.

“I ara explicaré un secret. El dia aquell que va dir que no s’emportaria a casa els arguments, em va abraçar quan va acabar la gala. Mai no havia passat allò, em va demanar perdó i li vaig dir que no pateixi perquè ho entenia. Es crea un vincle entre nosaltres, és inevitable”, ha afegit l’actriu.

El Daniel Anglès, per la seva banda, ha assegurat que els concursants s’obsessionen amb les valoracions que els fan els membres del jurat: “Fins al punt que et diuen que li estan donant voltes a què l’Elena va fer una pausa abans de dir certa paraula! Agafen les valoracions i se les miren i remiren. A més a més, que reben inputs d’altra gent, nosaltres el que fem és aconsellar-los que s’allunyin d’allò. La part psicològica té un paper importantíssim en tot el procés que viuen a dins del programa. De fet, crec que és genèric dels artistes això de gestionar el dia al dia i sentir-se observat”. En aquest sentit, l’Elena té clar que han d’anar amb molt de compte amb com fan les valoracions: “Hem de vigilar què dir i que sigui constructiu, que els serveixi i sense ofendre. També volem afalagar amb compte, que aquesta és una carrera de fons. Sempre volem que millorin”.

El Carlos lamenta no haver entès les crítiques | TV3

El Carlos diu que no va entendre els arguments del jurat | TV3

El Daniel Anglès i l’Elena Gadel opinen sobre l’última gala d’Eufòria

Aquesta ha estat la quarta gala més vista fins ara i creuen que podria tenir a veure el paper destacat que van donar al públic, el qual va decidir-ho tot en aquesta gala: “Crec que se senten el programa més seu encara i tenen aquesta responsabilitat, sempre és dur perquè cada setmana hi ha un acomiadament, però el públic no ha de justificar el seu vot. Els membres del jurat, en canvi, van gaudir de poder dir el que creien sense haver d’enviar ningú a la zona de perill i això canvia el to de la gala també”, diu l’Anglès.

Què opinen de la votació del públic i, per tant, de l’expulsió del Carlos i la Sofía seleccionada com la primera semifinalista? Han reconegut que cada gala estan preparats perquè pugui passar qualsevol cosa: “Jo estic curada en salut perquè tot era una opció”, reconeix l’actriu. El que no tenen clar és si el públic vota pel concursant en general o per l’actuació d’aquella nit: “Crec que en aquesta ocasió, la Sofia va ser preferida perquè van adonar-se que la cançó era molt i molt complicada. Semblava una cantant internacional que venia de gira”. Els agrada que sigui una dona empoderada i segura de si mateixa, un caràcter que l’Elena creu que l’ajuda: “Això s’ha de potenciar i és digne d’admirar perquè crec que totes les dones necessitem sentir-nos capaces i poderoses”.

La Sofia, la primera semifinalista d’Eufòria | TV3

Ara només queda el Tomàs de nois i aquest to femení al concurs els hi agrada: “Està molt bé que sigui així”. Per una altra banda, aplaudeixen que el millor és que està sent una edició igualada i ara, que queden poques gales, encara no està clar qui guanyarà: “Que hi hagi sis concursants femenines i que totes siguin tan diferents està molt bé”.