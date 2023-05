Nit boja a ‘Eufòria’: sardanes, una tallada de cabells i molts favorits

Eufòria en estat pur. Poques vegades s’havia vist una gala tan i tan intensa, amb un nivell altíssim i actuacions increïbles. És cert que hi ha hagut dos concursants que clarament no han estat al nivell de la resta, però si no hagués estat per això, hauria estat molt complicat decidir a qui nominar. La cadira de favorit també ha rotat molt, fins al punt que en la quarta actuació de la nit ja havien passat tres persones per aquest tron tan desitjat. Finalment ha estat la Jim qui ha comptat amb aquest privilegi, el que s’ha merescut amb totes les lletres.

La de Granollers s’ha marcat una actuació de 10 i no era fàcil per a ella, ja que havia de cantar a l’amor quan assegura no haver-se enamorat mai. Més enllà d’això, havia d’actuar i representar una peça musical en què la protagonista tenia dues personalitats molt marcades que l’han forçat a anar fent girs i canvis de colors de la veu constantment. El resultat ha estat magnífic, un tema amb molta teatralitat que ha fet “superbé” tal com han destacat el jurat. El VAR musical ha volgut felicitar-la per la seva feina i la seva actitud, a més a més.

Des de TV3 deien que aquesta gala suposaria un abans i un després en ella. El que pocs s’esperaven era que es referissin a estèticament… I és li han tenyit els cabells de vermell i li han tallat part de la cueta en plena actuació.

La Jim es talla la cueta en plena actuació | TV3

L’Alèxia i l’Elena reben l’aplaudiment del jurat

La primera favorita, però, havia estat l’Alèxia. En aquesta ocasió, havien escollit per a ella un tema que sabien que la faria brillar: Born this way de Lady Gaga. La posada en escena va ser la millor i ella es va mostrar molt agressiva i amb una potència de veu espectacular. Els membres del jurat l’han alabat moltíssim: “Has estat explosiva i meravellosa en una tessitura nova per a tu. Ens encanta la metamorfosi que has fet en les últimes setmanes”, li han dit.

L’Alèxia sorprèn en una actuació d’estil nou per a ella | TV3

L’Elena ha estat l’única que ha aconseguit emocionar el jurat, això sí. La mallorquina tenia a les mans tot un himne, Mujer contra mujer de Mecano. L’ha interpretat a la perfecció, encara que nerviosa i molt emocionada. Des del jurat no l’han volgut fer favorita com a petit càstig per la inseguretat que ha mostrat en un principi, encara que han aplaudit amb força que hagi acabat plorant i contagiada d’una emoció molt potent que ha traspassat la pantalla: “Ets una bèstia, felicitats i gràcies“, han deixat anar.

Després d’aquesta gala torna a quedar clar que el premi acabarà en mans de la Jim, l’Elena o l’Alèxia. Elles tres són les clares protagonistes d’aquesta edició amb molt poder femení.

L’Elena plora després d’una cançó molt emotiva | TV3

Sardanes, capgrossos i una superheroïna a Eufòria

Pel que fa a la resta d’actuacions, n’ha destacat una de molt divertida. El Tomàs havia d’interpretar l’exitosa Coti x coti, un tema molt d’actualitat en català que s’ha fet seu amb molta destresa. El plató s’ha convertit en una festa amb una sardana, capgrossos i gegants en directe. Aquesta no era la seva zona de confort, però s’ha adaptat molt bé i no ha perdut el somriure en cap moment. Gràcies a això, la Carol, el Lildami i l’Elena han decidit que es mereixia seure a la cadira de favorit per primera vegada.

El Tomàs amb una colla de sardanistes | TV3

El moment friki de la nit l’ha protagonitzat la Sofia. Vestida de superheroïna, la concursant ha interpretat una cançó de Josmar que va ser un himne en el seu moment. Ha passat a la següent gala sense problemes, encara que no ha brillat com en altres ocasions. La Carla, per la seva banda, s’ha acabat salvant pels pèls de la nominació després d’una Girls wanna have fun en la qual no ha destacat gens. El nivell era bastant inferior al dels companys, però han volgut premiar la seva actitud i ha passat salvada.

El Carlos, la Clàudia i la Paula a la zona de perill

El Carlos i la Paula venien de la repesca de la setmana passada, en la qual el públic va deixar clar que els volia donar una segona oportunitat. En el cas d’ella, l’actuació ha estat molt bona i ha demostrat que té molta potència de veu. L’havien fet favorita, però això no ha impedit que el VAR musical la nominés per culpa d’uns cors que no havia fet bé. No s’ha mostrat gaire contenta amb aquest càstig perquè ho havia fet molt bé com a solista, però al final ha estat salvada pels coaches i ja ha canviat la cara.

El Carlos ha tornat a canviar de registre i el resultat no ha estat gaire bo. Ha convertit l’escenari en una festa, sí, però no ha convençut al jurat perquè no ha lluït i no s’ha adaptat gaire bé a aquest estil. En comparació a la resta ha estat molt fluix i, clarament, es mereixia ser un dels nominats. L’altra concursant que ha acabat a la zona de perill ha estat la Clàudia. En el seu cas, tenia un tema difícil del SX3 que no l’ha afavorit gens. Ha desafinat i no s’ha cregut la cançó, el que l’ha deixat com la pitjor de la nit. El públic ha decidit que fos ella l’expulsada amb un 42%, una decisió encertada que realment era justa.

La Clàudia, eliminada d’Eufòria | TV3

En el programa d’aquest divendres també han deixat anar una novetat. Enguany, el guanyador o guanyadora d’Eufòria també interpretarà la cançó de l’estiu de TV3 i Catalunya Ràdio. En aquesta ocasió no ho farà amb el Miki Núñez, sinó amb el Lildami. Una bona notícia que fa que els concursants tinguin encara més ganes d’arribar a la final i endur-se un premi molt desitjat. TV3 ha aconseguit liderar un altre divendres gràcies al concurs musical, que en aquesta ocasió ha fet un 14,4% de quota de pantalla que va deixar en segon lloc a Tu cara me suena.