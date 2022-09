TV3 reformula el canal infantil: les novetats més atractives del nou SX3

TV3 vol apostar per la programació del seu canal infantil, el que han reconvertit en el nou SX3. Va haver-hi una època en què el Super3 formava part del dia a dia de tots els nens i nenes catalans, els qui connectaven amb les aventures de La Màgica Do-Re-Mi, del Doraemon o del InuYasha mentre berenaven. La cadena va triomfar gràcies als súpers, un públic fidel que ja ha crescut. L’objectiu actual? Tornar a tocar el cel de la mà de la nova generació de teleespectadors més petits, als que volen atreure amb una programació atractiva i un format nou adaptat als nous temps.

Aquest dimecres han presentat la plataforma digital de continguts que volen convertir en el referent de l’entreteniment infantil en català, el SX3. A partir del 10 d’octubre, engeguen un projecte construït des de zero amb una imatge totalment renovada. La idea ha estat dividir aquest projecte en dos: l’S3 dirigit als més petits i el X3, adreçat als nens una mica més grans.

Per tal de connectar amb l’aposta de la nova temporada d’intentar crear connexions amb altres plataformes, també els del SX3 oferiran contingut exclusiu en col·laboració amb Catalunya Ràdio i a través del pòdcast. Allà podrem sentir L’ofici d’educar, Van fer història i Superheroïnes. No podia faltar una aplicació mòbil per acostar tots els continguts a l’usuari des de qualsevol dispositiu.

TV3 presenta el nou SX3 | CCMA

Quins continguts oferirà el nou canal infantil de TV3?

La gran pregunta tenia a veure amb els continguts que oferirà el SX3, el nou canal infantil de TV3. Aquí cal dividir-ho per blocs, com hem comentat abans.

Pel que fa al S3, aquell per als més petits, destaca l’aposta de Fa La Là, en què animals de la nostra fauna ensenyaran temes tradicionals als nens i nenes. També emetran el Titó, que anirà d’excursió i farà que els infants coneguin diferents racons. Podran aprendre matemàtiques amb el Numberblocks i els entrarà gana amb L’hora de berenar, espai amb propostes de menjar saludable. Èxits com el Mic, Una mà de contes, Les tres bessones i L’abella Maia no podien faltar.

TV3 és conscient que la franja més difícil de captar serà la dels nens una mica més grans, uns preadolescents que costa que s’enganxin a la pantalla. Els concursants d’Eufòria han volgut acudir a la presentació del nou canal infantil com a reclam per a aquesta franja d’edat, els qui no es perdien cap emissió del concurs musical.

Els concursants d’Eufòria no s’han perdut la presentació del X3 | TV3

Entre les propostes que els oferirà el X3, destaca el magazín interactiu Ràndom amb David Its Me i Maria Bouabdellah, que volen adaptar-se a allò que els proposi l’audiència. Per una altra banda, també emetran ficcions transmèdia com el Projecte Beta i Lara i Kali. En aquesta nova etapa també hi haurà espai per al clàssic InfoK, que passarà a emetre’s a partir de les 19:30 hores en directe.

El que més crida l’atenció són els noms dels projectes d’animació que emetran, els que acaben sent els espais més vistos. A l’X3 tindran animes coneguts com Inazuma Eleven, Guardians de la nit: Kimetsu no Yaiba, Ronja, la filla del bandoler o Haukyu!.

Una de les novetats que pot triomfar més és L’hora boomer, en què es recolliran continguts de l’antic Super3 com el Tomàtic o el Capità Enciam. Una reformulació del canal infantil que confien que torni a convertir-lo en l’èxit que va arribar a ser. Tot començarà a emetre’s a partir del 10 d’octubre, data clau per als directius de TV3 que estaran pendents de veure si funciona aquest canvi de format total.