Ricard Ustrell trenca els esquemes de TV3 amb un ‘Col·lapse’ molt arriscat

Ricard Ustrell ha estrenat Col·lapse, la nova aposta de TV3 per als dissabtes a la nit. La cancel·lació del Faqs tenia com a objectiu despolititzar la graella i presentar ofertes innovadores i més modernes, en sintonia a allò que busquen els joves. I precisament és això el que s’han trobat en la primera emissió d’aquest late show, un format totalment diferent i amb fórmules poc vistes a la televisió pública catalana. L’entrevista principal va ser a en Jordi González, que va sorprendre en demanar un programa propi a TV3 després de gairebé dues dècades.

Jordi González demana un programa a TV3 amb la Marta Torné

Ricard Ustrell va seure a la típica taula de presentador de late night amb Jordi González com a primer convidat. Feia molts anys que el presentador no apareixia a TV3, cadena a la que reconeix que li agradaria tornar: “Deu fer entre 15 o 17 anys que no trepitjava un plató de la casa i estic molt nerviós. M’emociona perquè aquí m’ho vaig passar molt bé gràcies a Les 1000 i una. Aquí em deixaven fer absolutament tot el que volia”.

“M’encantaria poder tornar amb un programa propi al costat de la Marta Torné, aquesta és la meva condició. Enyoro TV3 i ens ho podríem passar molt bé, fa dos anys que ho parlem. A la televisió he estat molt feliç, però després d’aquest any sabàtic m’he adonat que prefereixo no treballar a treballar. L’única cosa que faria seria aquest programa aquí amb ella. Vols que la truquem en directe?”, i dit i fet. La presentadora d’Eufòria va reconèixer que també li encantaria presentar un programa amb ell, el que van demanar en directe en un dels millors moments de Col·lapse.

Col·lapse, de la salut mental als horòscops

Ja els primers minuts de Col·lapse deixaven clar que els teleespectadors estaven a punt de veure un tipus d’espai poc habitual a la casa. Per primera vegada vèiem el presentador darrere de la càmera mentre gravava una petita introducció pels carrers de Barcelona, la que alguns teleespectadors han comparat amb l’estil de How To With John Wilson d’HBO. Ricard Ustrell volia fer reflexionar sobre el col·lapse, la fi del món. El primer programa l’ha centrat, precisament, en un manual de supervivència abans que el món arribi al seu final.

Les intencions del programa passen per entretenir, sorprendre i permetre que els col·laboradors diguin la seva lliurement mentre s’apropen als temes que interessen en aquests moments. El plató mateix ja és una declaració d’intencions, amb focus de colors, música en directe, diferents espais, el skyline de Barcelona de fons i elements decoratius cridaners. Sembla que tenien clar que volien oferir un programa modern i innovador que inclogués temes com la salut mental o els horòscops. El que pocs s’esperaven era que arribessin a tirar les cartes del tarot a un convidat, un fet impensable abans a TV3… així com que presentessin tots els participants amb el seu signe de l’horòscop escrit a sota del nom.

La primera tertúlia va ser sobre salut mental, després d’emetre un gag molt estrany en què una família es preparava per a la fi del món. Van presentar les opinions d’una catedràtica en salut animal, una pedagoga i de Samantha Hudson en una tertúlia lenta i sense gaire ganxo en què van incloure trucades en directe a teleespectadors. També van voler aportar un toc futurista en una connexió amb “el professor”, que aportava informació entre gràfics moderns i una estètica espacial. I d’aquí, a fer un viatge exprés a Andalusia per entrevistar un home friki que va donar claus en la supervivència.

Després de l’entrevista a Jordi González van passar a la intervenció de José Corbacho, que va fer gràcia en una estona en què va interactuar amb el públic mentre interpretava el paper de treballador d’una benzinera. La llàstima, que aquest espai durés tan poc. Finalment, l’escriptor Sergi Pàmies va voler fer la seva particular anàlisi del programa en una petita entrevista en què va explicar que serà el coach de Ricard Ustrell.

Els teleespectadors no compren aquesta primera entrega

A Twitter els comentaris sobre l’estrena de Col·lapse no van fer-se esperar. Sempre és complicat convèncer un públic que estava molt acostumat a veure política els dissabtes a la nit, als qui de sobte els ofereixes un contingut molt modern que no té absolutament res a veure amb res del que havien vist a TV3 fins llavors. L’opinió generalitzada no va ser gaire amable amb la idea de Ricard Ustrell, ja que consideren que és massa “banal, pretensiós i avorrit” i no confien que duri massa a la graella.

#colapseTV3 és el programa que substitueix al #FAQS els dissabtes? Qué li donem 3 o 4 setmanes? Dos mesos màxim?

Molt fluix! — David Guerrero (@DGuerreroVidal) September 17, 2022

Intrascendent, absurd, caòtic. I pretenciós, molt pretenciós. Quin desastre #collapsetv3. Quan vols anar de modern i trencador però acabes fent servir recursos antics i casposos, tens un problema i gros. Així no, @tv3cat. — Francesc Vilallonga (@vilallongapac) September 17, 2022

El nou programa de @tv3cat Col•lapse fa bo el desaparegut Faqs. Un programa buit de contingut, amb poca gràcia en general, avorrit, amb poques aportacions enriquidores de veritat. Sembla un programa de Telecinco. Ho sento però així el veig. — LLUIS REAL-GRETHEL🎗 (@LluisRealKlein) September 17, 2022

En aquests moments no sé què és pitjor si el Fax de 8TV o Col·lapse de la Tele3. Fent zàpping amunt i avall. — David Valls (@dvbotet) September 17, 2022

La gran majoria d’opinions han estat crítiques, però també n’hi ha que han volgut aplaudir que hagin arriscat: “Hi ha coses que ens agraden i coses que no. Pensem que una oportunitat la mereix tot projecte nou. Hi ha molt esforç i moltes hores darrere d’un programa així” o “Ja era hora de donar un aire fresc, modern i renovat als continguts de TV3. Col·lapse promet. Molts èxits a Ricard Ustrell i equip”.

A casa, avui veiem #Col·lapseTV3

Hi ha coses que ens agraden i coses que no.

Però pensem que una oportunitat la mereix tot projecte nou. Hi ha molt esforç i moltes hores darrere d’un programa així. — ℲƎᴚᴚ∀N (@loferranaixala) September 17, 2022