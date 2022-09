‘Polònia’ fa líder TV3 gràcies a una Laura Borràs convertida en Rosalía

TV3 tenia una graella ben plena de contingut nou aquest dijous, dia en què estrenaven la nova temporada del Polònia i també de Persona infiltrada. L’inici del curs polític ha estat bastant intens i accidentat, el que els ha ajudat a poder crear un primer programa divertit i amb picades d’ullet que han fet molta gràcia. El resultat? Un èxit aclaparador que els ha col·locat en la primera posició del rànquing de programes més vistos de la franja amb un 18,7% del share.

En el programa d’aquesta setmana, han incorporat la visió d’un psicòleg que ha volgut analitzar quina manifestació tenen de la manifestació de l’11 de setembre alguns líders com el Pere Aragonès, el Jordi Turull o el Salvador Illa. D’aquí han passat a interpretar el vídeo promocional de la nova temporada de TV3 amb els polítics més coneguts. Ara bé, un dels moments més divertits arribava amb el vídeo musical protagonitzat per la doble de Laura Borràs, que feia seu el Despechá de Rosalía.

Marta Torné agrada amb la nova temporada de Persona infiltrada

Persona infiltrada també engegava temporada, un reality presentat per Marta Torné que en aquesta ocasió rebia la visita especial d’Àngel Llàcer i Manu Guix. En el seu cas, van quedar-se en segona posició amb un 12,1% només per darrere de la nova sèrie d’Antena 3 La esposa que els va guanyar per un punt i mig.

La novetat principal és que han augmentat la dificultat per a les famílies i una major interacció amb l’audiència, que podran guanyar 5.000 € si la persona convidada encerta qui és la persona infiltrada i ells han votat correctament a través de l’app. Per tal d’ajudar els teleespectadors, a les xarxes socials s’ha comunicat una tercera pista que ha esdevingut clau pocs minuts abans de tancar les votacions a través de l’aplicació.

Atenció a l’interrogatori que quan acabi tancarem votacions! #PILlàcerGuixTV3 pic.twitter.com/HQTYmU1vj5 — Persona infiltrada TV3 (@InfiltradaTV3) September 15, 2022

La família de Granollers es trobava en un moment complicat, tenint en compte que estaven en ple trasllat. L’interrogatori sobre el món dels famosos catalans ha fet molta gràcia a uns teleespectadors que no han perdut detall. L’Edmond ha rebut molts elogis a través de Twitter, que han aplaudit l’elecció de la família d’aquesta setmana.