Andreu Buenafuente descobreix el passat anarquista de l’avi a TV3

TV3 ha estrenat aquest dimecres Quanta guerra!, un programa d’entreteniment en format documental que pretén fer divulgació històrica sobre la Guerra Civil. Amb l’Eloi Vila al capdavant, el programa ha fet una gran tasca d’investigació per poder saber més coses sobre l’etapa militar de l’avi d’Andreu Buenafuente, el primer convidat al programa. Volen reivindicar el record d’una generació a la que no se li ha fet justícia, un objectiu que carrega l’espai d’emotivitat i força. Han liderat amb comoditat, en haver aconseguit un boníssim 16,2% que els fa líders.

El presentador començava la seva participació amb la confessió que no sabia pràcticament sobre el seu avi Mariano, només que va marxar voluntàriament a la guerra el gener del 1937 quan la dona estava embarassada i que va morir allà: “No tinc massa informació al respecte perquè la meva àvia mai no ha volgut parlar sobre el tema. Va quedar vídua quan era molt jove i mai no va refer la seva vida després de la seva mort. Pobreta, ha arrossegat un gran trauma perquè va quedar vídua, embarassada i amb gana. Han tirat endavant, però sempre vorejant la depressió… la marca és tan potent que després no han sabut ser felices”.

Andreu Buenafuente descobreix informació sobre l’avi més de 80 anys després de la seva mort

El programa ha mostrat la tasca d’investigació de l’Eloi Vila, que ha recorregut Espanya i diversos arxius municipals per trobar informació sobre l’època militar de l’avi d’Andreu Buenafuente. Gràcies a documents oficials, va saber que s’havia apuntat voluntàriament a la CNT per anar a defensar Madrid amb només 18 anys: “A l’acte de matrimoni veiem que es va casar amb la teva àvia el mateix dia que va marxar amb el grup anarquista. Van anar a Madrid i després va acudir a quatre batalles més, les que he pogut assenyalar en aquest mapa”, deia mentre li ensenyava a un presentador que es quedava amb la boca oberta.

Andreu Buenafuente ha pogut fer-se a la idea del recorregut que va fer l’avi en els últims mesos de vida, cinc batalles que van acabar amb la seva mort en mans de les tropes franquistes: “El van ascendir a sergent, així que tenia certa responsabilitat. El problema és que hem vist que van perdre una batalla i l’exèrcit franquista va enterrar tots els cossos del seu grup en aquesta fossa comuna, en la que segurament trobaries el cos del teu avi”, li deia davant de l’esplanada a la que va voler portar-lo.

Després d’aquest descobriment, l’Andreu Buenafuente no va poder evitar emocionar-se i va abraçar-se a l’Eloi mentre li agraïa haver trobat tota aquesta informació. Ara que han passat uns mesos des de la gravació, ha assegurat que el programa li ha fet “un regal” increïble. TV3 ha informat que Andreu Buenafuente ha decidit demanar que l’any vinent s’exhumi la fossa comuna en què sembla que tindria l’avi.

Els teleespectadors aplaudeixen la feina del programa

Els teleespectadors de TV3 han aplaudit moltíssim aquesta estrena, un programa històric que consideren que és necessari i que confien que es mantingui molt de temps en antena. Tots els comentaris són positius: “Quin tros de programa!”, “Increïble i emocionant el programa de Quanta guerra!. Homenatge als desapareguts de la Guerra Civil, explicant amb tot detall el que van viure els darrers dies de la seva vida. Almenys els podem fer un petit homenatge visibilitzant les seves històries. Gràcies, Eloi Vila”, “Quin programa és el Quanta Guerra!. Gràcies, Eloi Vila, per aquesta meravella“, “Felicitats, Quanta Guerra!, impressionant” o “Quanta guerra, quant silenci. El dolor tan profund els emmudia i les generacions posteriors van créixer sense entendre’ls, adoctrinats per una escola franquista. Cal parlar-ne i parlar-ne. Gràcies, Eloi”.

