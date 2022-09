‘El Foraster’ triomfa en una estrena emotiva: “El millor programa de TV3”

Era l’estrena més esperada. TV3 ha captivat els teleespectadors amb el retorn d’El Foraster en una novena temporada en la que visitaran pobles amb molt d’encant. El seu presentador, el Quim Masferrer, ens avisava en una entrevista que el primer seria l’episodi més especial. Ens va situar a Verges, localitat que ha recuperat la seva festivitat més estimada després de dos anys de pandèmia: la Dansa de la Mort. Aquesta és una tradició que se seguia des de feia més de 600 anys, moment en què treien cadàvers pels carrers del poble per avisar que s’aproximava una nova plaga o pandèmia. Curiosament, el coronavirus va aturar aquesta festa en la que s’hi bolca absolutament tot el poble. El Foraster va voler conèixer com es prepara aquesta processó en un programa que ha agradat moltíssim.

Twitter s’ha omplert d’alabances i comentaris positius, tots ells deixant clar que aquest és un dels programes més estimats per l’audiència. Les entrevistes del Quim Masferrer als habitants del poble van servir per emocionar els teleespectadors, que van quedar-se amb la boca oberta en conèixer aquesta tradició i la gran feinada col·lectiva de la que requereix. Tot el poble s’uneix en un objectiu comú, el que no és habitual veure.

En aquest primer programa van donar a conèixer les històries de l’Arnau, que estava molt nerviós per interpretar Jesucrist per primera vegada. També va fer gràcia el Bi, un dels soldats romans que explica que aquest col·lectiu sempre ha aixecat bastant el càntir. No han faltat les primeres dones a desfilar com a soldats romans en la processó, una novetat molt aplaudida.

Després de dos anys de pandèmia, el veïnat de Verges viu el retorn de la festivitat més esperada del poble: l’emblemàtica Dansa de la Mort.



La processó no només es porta per dins, sinó que la porten a dins. I vosaltres també ho fareu a partir d’avui.



Els teleespectadors de TV3, encantats amb el retorn d’El Foraster

El Quim Masferrer va aconseguir deixar tothom sorprès, va fer riure i també emocionar una miqueta. Un còctel d’emocions que explica l’èxit d’aquest clàssic de TV3: “Increïble com et poden fer riure i emocionar amb pocs minuts de diferència. M’encanta tot d’El Foraster, fins i tot els anuncis”, “El programa d’avui ens ha deixat sense paraules, gran manera de començar la temporada. El Foraster és el millor programa de la història de TV3″, o “La cultura popular quan la sents, t’eriça la pell i t’emociona. El meravellós és que tot un poble unit s’hi posa de ple perquè surti bé” són alguns dels comentaris que hem pogut llegir l’endemà de l’emissió.

L’única crítica? Que acabi una mica tard, ja que aquest és un programa familiar que no poden veure amb els nens en directe perquè a aquelles hores haurien d’estar dormint: “Necessitem que no feu tant tard. La canalla i naltros anem massa tard a dormir. No es pot fer conciliació amb horaris familiars?”.