8TV anuncia moltes novetats en la temporada dels grans fitxatges

8TV desborda il·lusió. La cadena privada estrena una graella totalment renovada, la temporada dels grans fitxatges en què combinaran les apostes de sempre amb novetats de les que han volgut presumir en la presentació que han fet aquest migdia als estudis de Sant Just Desvern. El conseller delegat del grup ha fitxat grans noms mediàtics com en Vicent Sanchis i el Saül Gordillo, pes pesants dels mitjans públics fins fa pocs mesos. Amb un pressupost de 10 milions d’euros, es mostren orgullosos d’estar fent créixer una cadena “que estava morta” quan la van comprar. En Nicola Pedrazzoli, el conseller delegat del grup, anuncia que continuaran lluitant per esgarrapar dècimes d’audiència a les altres cadenes: “De moment hem tornat a situar 8TV en el mapa de les televisions catalanes”.

Vicent Sanchis, al capdavant d’El Pentàgon

L’exdirector de TV3 començarà una nova aventura televisiva a partir de dilluns vinent, quan 8TV emeti el primer programa d’El Pentàgon a partir de les 21:30 hores. Amb una hora de durada, l’objectiu serà interpretar tot el que hagi passat aquell dia i intentar passar-s’ho bé: “Volem analitzar què ha passat a través d’una mirada desinhibida, ocurrent i diferent. La realitat és dura, però intentarem explicar-la també des d’un vessant més entretinguda. Voldrem parlar amb molta gent perquè ens expliqui què ha passat i perquè ens analitzin com hem arribat fins aquí. Volem aportar una interpretació que ajudi a què la gent es calmi una mica, que estem tots molt esvarats”, ha etzibat.

Vicent Sanchis no ha volgut obviar la gran diferència de passar de TV3 a 8TV: “El primer del que m’he adonat és que aquí la gent és molt divertida i tots som una mica inconscients, esteu tots com una mica sonats. Crec que encara hi ha molt forat per parlar de política a la franja del prime time que ara TV3 vol dedicar exclusivament a l’entreteniment. Aquí, òbviament, em sento menys coartat perquè a la televisió privada no tenim els murs de contenció de la pública. Són maneres de treballar molt diferents, aquí volem trobar el nostre espai i després ja veurem si funciona o no. No volem fer la competència a ningú. El nostre serà un programa d’actualitat i això no vol dir que no pugui ser entretingut. Parlarem de política perquè és important en el dia a dia, de societat i també d’economia. De tot el que passi”.

Pilar Rahola tindrà un paper destacat en el programa de Vicent Sanchis. Hi col·laborarà, en principi, cada dia. Ara bé, el presentador ha deixat clar que encara estan acabant de definir com aprofitaran la seva col·laboració: “Ella té prou registres per anar adaptant-se al que demani l’actualitat. Creiem que seria absurd tenir una fórmula fixa amb ella perquè pot fer opinió, anàlisi i també una masterclass“.

Vicent Sanchis presentarà l’aposta central de la nova 8TV

El Fax de 8TV agafa el relleu del Faqs de TV3

Eduard Pujol i Elisabet Cortiles estaran al capdavant del Fax de 8TV, un programa que no oculta la picada d’ullet al desaparegut Faqs de TV3. Tots dos han deixat clar que agafaran el seu relleu perquè consideren que ha estat un error eliminar un programa polític que havia aconseguit enganxar els teleespectadors el dissabte a la nit: “El Preguntes Freqüents va ser polèmic per temes que no tenien a veure amb la televisió en si. Tots els polítics estaven enfadats amb ells i nosaltres perdrem aquesta càrrega. Nosaltres farem l’oferta als convidats que vinguin sense por a ser políticament incorrectes, aquí podran estar menys encotillats. Volem que aquí puguin ser ells mateixos i creiem que aquesta no és una diferència menor amb l’altre programa”.

En aquest programa crearan una mena de plaça pública oberta en què donaran veu a tothom. La seva declaració de principis té molt a veure amb això, precisament: “Convidarem a tothom, així que aquells que no vinguin vostès sabran que és perquè ells no han volgut venir perquè els ha fet por o perquè no s’atreveixen”.

Eduard Pujol i Elisabet Cortiles presentaran el Fax de 8TV

Frank Blanco incorpora una secció de cites a El Circ

Frank Blanco es posarà al capdavant d’una nova temporada d’El Circ, que passarà a emetre’s a les 23 hores i no acabarà fins a la una de la matinada. Tornen a la franja de nit, el que els permetrà tornar a preparar un programa atrevit i més gamberro: “Enguany proposarem més xou i molta més acció en nits més divertides i picants. Hem d’aprofitar que la cadena ens permet jugar en un programa que no podria fer-se en un altre espai. Aquí parlem l’idioma en què la gent parla i si hem de dir que una cosa és una merda, ho direm. Podem fer servir paraules inapropiades i també ho farem. Pujarem el to”.

Una de les novetats destacades és que incorporaran una secció nova en què permetran que els teleespectadors acudeixin a plató per buscar parella: “Aquesta és una manera de pujar el to del programa, ja que els donarem l’oportunitat de trobar parella d’una manera diferent. Es coneixeran a plató i podran decidir si volen marxar d’aquí junts o no. En cas que sí, la condició serà que hauran de marxar sense roba”.

Frank Blanco presentarà una nova temporada d’El Circ | 8TV

Ares Teixidó anirà de festa amb els teleespectadors de la cadena

Ares Teixidó és una de les cares més estimades de la casa gràcies al seu programa de sexe, en el que un grup de dones empoderades fan riure els teleespectadors més gamberros. Enguany inicien temporada amb una novetat destacada, el canvi de nom: l’espai passarà a anomenar-se Ares Revolution per culpa d’Instagram, ja que fins ara sempre estaven en baralles perquè els censuraven les publicacions en anomenar-se Sexual Revolution. Faran els mateixos continguts en unes emissions de divendres i diumenge que no tindran res a veure l’una amb l’altra.

Els divendres emetran el programa més catxondo, en què convidaran l’audiència a arreglar-se per anar de festa amb elles… literalment. I és que cada setmana acudiran a un local d’oci nocturn de Barcelona al que convidaran als teleespectadors a unir-se amb elles: “Volem que vinguin de festa amb nosaltres perquè aquest és un programa que s’ha de viure. Aquest és un xou gamberro i atrevit en el que podran continuar participant activament a través de missatges que anirem llegint en directe. Voleu deixar la parella i no us atreviu? Ens podeu escriure i jo mateixa l’informaré. Nosaltres fem divulgació sexual sense tabú ni complexos”. Els diumenges continuaran amb la secció d’entrevista, a la que volen aconseguir que acudeixi l’alcaldessa Ada Colau.

Ares Teixidó repeteix a 8TV

8TV aposta per programes temàtics

En aquesta temporada, els teleespectadors de 8TV podran seguir l’actualitat esportiva amb el Dani Senabre a Senabre contraataca a dos quarts de nou. El presentador ha fitxat alguns col·laboradors mediàtics que poc tenen a veure amb el futbol com són el Joel Joan i el Santi Balmes, el que ha justificat: “Aquí podreu trobar bogeries i xou, del que tots dos en saben una mica”. I dels programes esportius als econòmics de la mà de Gonzalo Bernardos a Economia de guerra. En aquesta segona temporada assegura que intentaran ajudar els teleespectadors a negociar amb els bancs sense manies: “Intentarem fer accessible per a tothom un tema tan complicat com l’economia”.

Per una altra banda, l’audiència també podrà continuar opinant obertament a l’OpinaCat amb el Carlos Fuentes. Després de més de 2.000 programes en antena, formen l’espai més veterà i participatiu de la casa. Una temporada nova plena de novetats i cares noves. Finalment, han informat de l’estrena del nou programa de Maria de la Pau Janer: “A Ànimes ampliarem el ventall dels convidats i passarem a entrevistar homes i dones potents que destaquin en àmbits tan diferents com la ciència, la política o l’empresa. Els únics noms que puc avançar són el Sandro Rosell i l’Artur Mas”. Els dissabtes, a dos quarts de deu del vespre.