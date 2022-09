Joel Díaz: “Potser vindran polítics al programa… quan els interessi”

Joel Díaz (Santa Coloma de Gramenet, 1980) tindrà un paper molt important a la nova temporada de TV3. L’humorista ha aconseguit un bon grapat de fans gràcies a l’APM, espai en què va convertir-se en el maldecap de la classe política. Ara s’enfronta a un repte majúscul, presentar per primera vegada un programa propi. L’encàrrec no és poca cosa i, sobretot, si tenim en compte que es tractarà del retorn del format del late night a la cadena pública, el que s’emetrà de dilluns a dijous. Amb una hora de durada, el format s’anomenarà Zona Franca i comptarà amb un monòleg inicial que donarà pas a les intervencions dels còmics que hi col·laboraran habitualment. L’equip del programa estarà format per talent jove, però amb una gran experiència en comèdia i els mitjans de comunicació.

El Món l’entrevista durant la presentació de les novetats de TV3 per a la pròxima temporada, la que començarà dilluns 5 de setembre. Per veure el Zona Franca de Joel Díaz caldrà esperar fins a l’octubre, per això. Des de llavors estarà disponible entre setmana en antena i també de manera digital, ja que tenen previst que estigui abocat a les xarxes per crear-hi contingut nadiu des d’un canal de Twitch que, alhora, crearà continguts específics per a Instagram i Twitter.

Com afronta aquest repte?

L’afronto amb una barreja d’il·lusió, impaciència i una mica de nervis perquè sóc novell en moltes coses que tenen a veure amb presentar un programa en un plató. Tinc un mes i escaig per aprendre’n, el que podré fer gràcies a l’equipàs increïble que tinc al darrere i estic segur que farem un programa molt divertit. Aquest, al final, és el nostre objectiu: divertir els teleespectadors a través d’un programa nou.

TV3 ha presentat avui la nova temporada, la que començarà a partir de dilluns 5 de setembre. Però Zona Franca encara trigarà una mica més en començar a emetre’s.

Exacte, no s’emetrà fins a l’octubre. Encara no tenim clar quin dia concret ens va millor per començar, però el que sí que sabem és que es farà de dilluns a dijous i que el programa durarà una hora.

Joel Díaz participa a la presentació de la nova temporada de TV3 | Mireia Comas

L’estructura del programa serà la clàssica del late show?

Començarem amb el meu monòleg, el que m’ajudaran a escriure l’equip espectacular de guionistes que m’acompanyen. També hi haurà lloc per a una entrevista central com a tot late night ha d’haver-hi i tot amb l’ajuda d’un grup de col·laboradors que vindran després. Tindrem una banda de música i tot!

Quin tipus de personatges podrem veure entre els entrevistats? Famosos de diferents àmbits o tots ells relacionats amb el món de l’espectacle?

Fem un programa en català, a Catalunya i nocturn quatre dies a la setmana durant tota una temporada. Haurà de venir pràcticament tota Catalunya a veure’ns i parlar amb nosaltres. A més a més que a mi m’interessa la gent en general, m’és igual qui vingui perquè m’interessa tothom. Els col·laboradors sí que hauran de tenir a veure amb l’humor, ja que necessitem gent que vingui a explicar coses però amb gràcia per poder fer gràcia als teleespectadors.

Veurem polítics a Zona Franca? S’atreviran?

Jo vull que vinguin, és clar, però l’altre tema és que vulguin venir ells… Potser quan els interessi venir sí que vindran, moments en què estiguin en campanya per exemple… Aquests seran els moments en què potser vindran, quan els interessi venir.

Joel Díaz prepara un late night innovador a TV3 | Mireia Comas

Joel Díaz estarà al capdavant d’un programa d’humor que han descrit com a “irreverent”, el que confien que captivi l’audiència més jove amb ganes de fer una mica el gamberro.