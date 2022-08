Joel Díaz, espantat abans d’estrenar el seu primer programa propi a TV3

Joel Díaz ha estat un dels personatges de l’APM? més estimats. La pròxima temporada serà intensa per al còmic, que per primera vegada haurà de compaginar la feina a Catalunya Ràdio amb les gravacions d’un programa propi a TV3. La cadena ha confiat en ell per posar-se al capdavant d’un format d’humor nou, el que esperen que capti l’atenció del públic més jove. Per tal de promocionar-lo, el reporter ha donat informació d’aquest projecte en una entrevista a l’emissora pública.

El primer que ha confirmat, que s’estrenarà a partir de l’octubre i que s’emetrà en format nocturn. El que també ha reconegut? Que està espantat: “No tinc ni idea de presentar un programa en un plató de televisió i Catalunya ho ha de saber… No sé llegir un pròmpter! Tenim tot el setembre per fer proves i si no, doncs cap a casa”.

Ara bé, el Joel Díaz no és nou fent televisió: “És cert que treballo des que tenia 18 anys. He fet de cambrer, de transportista, de mosso de magatzem, de teleoperador i d’oficinista. Un dia vaig descobrir La Sotana per Twitter i em van dir que podria participar-hi, el que em va ajudar a què em contractessin a l’APM?“.

Joel Díaz presentarà un programa nou a TV3

Així serà Zona Franca, el primer programa de Joel Díaz

I com serà aquest programa? S’anomenarà Zona Franca i en ell hi haurà el clàssic monòleg d’humor: “També farem entrevistes, esquetxos en directe i diverses col·laboracions amb públic i banda de música”.

No ha volgut avançar quins seran els personatges entrevistats, però ha volgut treure pit: “A mi se’m permet dir segons quines coses perquè resulto simpàtic i perquè accepto pagar el preu de quedar com un bufó. És una mica trist que les coses en aquest país només es puguin dir amb humor… Però recordo l’entrevista que vaig fer al president de la Generalitat, el Pere Aragonès. Crec que has de treure una mica de la mala llet, ni que sigui de cara al públic”.

L’humorista ha aconseguit un bon grapat de fans al llarg d’aquests anys, el qui de ben segur sintonitzaran TV3 el dia de l’estrena d’aquest primer programa de Joel Díaz.