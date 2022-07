TV3 anuncia un programa d’humor nou amb Joel Díaz de l’APM? al capdavant

TV3 continua anunciant programes nous i canvis en la graella. L’últim té com a protagonista Joel Díaz, conegut per la seva secció a l’APM?. La cadena vol apostar per l’humor i per això li han encarregat que es posi al capdavant de Zona Franca, en el que volen combinar monòlegs i entrevistes amb gags en directe. El descriuen com un xou “lliure” en què volen que l’humor irreverent i canalla sigui el seu motor.

Començarà a emetre’s a partir de l’octubre, moment en què recuperaran el format del late show diari que fa temps que no exploten. Encara no han confirmat quin serà el seu horari d’emissió, però el més lògic seria pensar que l’emetin entre setmana tot just abans del Més 324 de Xavier Graset o bé, que passi a ocupar-ne el seu lloc.

El @joeldiazbrah estrenarà un late show diari a @tv3cat la propera tardor! 😱 Es dirà “Zona Franca” i vindrà en un format descarat especialment adreçat als joves i amb molta presència a les xarxes 🤳https://t.co/4D0vIZavFm — TV3.cat (@tv3cat) July 20, 2022

TV3 intentarà cridar l’atenció del públic jove amb Zona Franca

Tornen les nits gamberres a TV3 de la mà de l’humorista de l’APM?, que animarà les matinades d’aquells que vulguin riure abans d’anar a dormir. No amaguen que el seu objectiu és recuperar la confiança del públic més jove, uns teleespectadors que podran interactuar amb el programa a través de les xarxes socials. A més a més, tindran com a col·laboradors alguns dels humoristes catalans amb més projecció i també joves promeses.

Caldrà veure si l’aposta convenç o si acaba sent un intent fallit més d’intentar cridar l’atenció de la la gent més jove. Aquesta temporada ho han aconseguit gràcies a Eufòria, tot un fenomen mediàtic que ha fet història en la cadena. Mai abans un concurs musical havia generat tantíssima repercussió. Tothom n’estava pendent i així va demostrar-se amb dos concerts al Palau Sant Jordi que van omplir-se de gom a gom. Serà difícil igualar aquesta bomba, però podrien recuperar un bon grapat dels adolescents que acostumen a premiar els programes d’humor.