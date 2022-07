Nit d”Eufòria’ al Sant Jordi

La primera temporada d’Eufòria no podia tenir un final millor. El concurs musical de TV3 ha traspassat aquest dissabte les pantalles per acomiadar des del Palau Sant Jordi els 16 concursants del programa presentat per Miki Núñez i Marta Torné.

Eufòria ha reunit més de 2,5 milions d’usuaris únics i 342 mil espectadors de mitjana davant la pantalla cada setmana durant les 13 gales que ha durat el concurs. Aquestes xifres “estratosfèriques”, segons han apuntat des de la corporació, van portar a pensar en la possibilitat de fer un concert. Les entrades es van exhaurir en només dos dies. Aleshores, van decidir fer-ne un segon perquè tothom pogués gaudir d’una nit màgica plena d’emoció.

El primer concert d”Eufòria’ al Palau Sant Jordi / Mireia Comas

Unes 17.000 persones, majoritàriament noies joves acompanyades dels pares, han omplert el Sant Jordi en el primer concert per veure en directe els seus artistes més estimats. Durant dues hores, petits i grans han cantat i ballat les seves cançons preferides del concurs.

Els qui no han vist l’espectacle en directe que estiguin tranquils perquè ho podran fer pròximament a TV3. Els espectadors gaudiran d’una experiència única gràcies a l’enregistrament amb imatge d’alta qualitat i so immersiu, com es va fer al concert de Lluís Llach en el mateix Sant Jordi l’any passat.

El concert d”Eufòria’ al palau Sant Jordi / Mireia Comas

Inici frenètic

Minuts abans del concert, els assistents han pogut veure a través d’una gran pantalla com es preparaven els cantants en el ‘backstage’. La Xènia Casado ha parlat amb alguns d’ells com el Triquell, la Laia o la Mariona.

Un rellotge a la pantalla del pavelló ha donat el compte enrere per l’inici. En posar-se a zero, els 16 concursants han sortit a l’escenari i han cantat Euphoria, de Loreen. Un inici esplèndid que no ha defraudat a ningú, però que en acabar no ha deixat molt de temps als aplaudiments, perquè tot seguit a vingut la següent actuació. En Triquell i en Pedro han fet una gran interpretació d’Under Pressure. Les seves grans veus a dalt de l’escenari han demostrat el perquè han arribat tan lluny en el concurs. La primera actuació en solitari ha sigut de Looa, que ha cantat Mafiosa acompanyada d’uns ballarins que han fet una molt bona performance. En conjunt, una gran introducció a la qual ha sigut una gran nit.

El públic s’ha encès del tot amb l’estimada i explosiva Llum, que abans de cantar Aviam què passa ha volgut saludar al Sant Jordi amb un “Bona nit, Catalunya”. “Chung-man” ha sigut el primer nom que s’ha escoltat corejar pel públic. El noi de 27 anys ha cantat Escriurem amb la seva inseperable guitarra. Enmig de l’actuació, i a sorpresa del públic, ha aparegut Miki Núñez, autor de la cançó, per acompanyar a en Chung-man. Les seves dolces veus i llanternes dels mòbils dels assistents, com si d’estrelles es tractessin, ens han donat un dels moments més màgics de la nit.

El primer concert d”Eufòria’ al Palau Sant Jordi / Mireia Comas

“Eufòria, més que un concurs”

“Eufòria ha sigut molt més que un concurs. Ha sigut un missatge. Ens ha donat l’oportunitat de mostrar-nos tal com som. No tingueu mai por de ser qui sou, Barcelona!”, ha exclamat en Joan abans de cantar Ho tenim tot, amb la qual s’ha emocionat. Durant l’actuació s’han vist els colors LGTBI en banderes que portava el públic o en la mateixa vestimenta del Joan.

Arribat l’equador de la nit, en Triquell ha deixat bocabadat al públic després de sortir d’enmig de la graderia per cantar Si tothom calla. Els més afortunats han pogut veure i escoltar a pocs metres un dels concursants més estimats d’Eufòria, que ho ha deixat tot en la seva interpretació.

El públic també ha gaudit d’un dels duets preferits del programa. L’Edu i la Mariona han cantat un dels temes més romàntics del concert. La gent que estimo, en el que s’ha vist una forta química entre els dos i una gran passió en l’actuació. Després, ha vingut una de les interpretacions que més ha agradat. El públic ha cantat a tot pulmó amb Scorpio Ay mamá, de Rigonerta Bandini.

L’Edu i la MAriona en el concert d’Eufòria / Mireia Comas

Encara hi ha hagut sorpreses. L’Edu ha aparegut a dalt d’una plataforma enmig del Sant Jordi per cantar El far del sud. Ni les altures han frenat la veu del de Badalona.

Temps també per reivindicar Catalunya amb l’interpretació d’un tema d’un dels cantautors més importants del país, LLuís LLach, a qui ja vam escoltar al Sant Jordi el desembre de l’any passat. “El meu país és tan petit, que quan el sol se’n va a dormir, mai no està prou segur d’haver-lo vist”, ha cantat en Pedro mentre es feia un castell a la pista. En acabar, s’ha escoltat durant uns segons crits d'”independència”, però han quedat ràpidament tallats per la següent actuació. La Mariona, la Núria i el Triquell, vestit amb un llarg abric de pell, han fet les últimes actuacions abans del gran final.

Els 16 concursants han tornat a sortir a l’escenari plegats per cantar Don’t stop believing. En acabar, els artistes s’han unit en una gran abraçada per finalitzar una nit plena d’eufòria.