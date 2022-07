‘La gran vetllada’ de TV3 aconsegueix bona audiència tot i les crítiques

La nova aposta estiuenca de TV3, el programa La gran vetllada, presentat per Carol Rovira ha tornat a la pantalla amb el seu segon programa. No ha estat massa benvingut pels usuaris de Twitter que l’han criticat per la “poca participació de la presentadora” i la “falta de força”. Tot i això, no les audiències no han fet figa i s’ha posicionat amb un 10% de share i uns 184.000 espectadors, segons les dades publicades aquest dijous. La guanyadora ha estat Astrid Torrente, que ha enlluernat amb el seu fricandó cubanocatalà i amb un concert amb el seu instrument, el violí.

Aquest dimecres a la nit, el programa ha fet un tour per Catalunya. De fet, la primera parada ha estat a casa Astrid Torrente -que ha acabat guanyant el concurs- a Reus. Després han continuat pujant fins arribar a Barcelona on Alex Marteen els ha pujat a la terrassa de casa seva per demostrar la bellesa barcelonina. Com a tercera i última parada, els concursants s’han dirigit al poble de Santa Maria de Palautordera, on Didak els ha preparat un sopar dins de la piscina de casa seva.

Les crítiques més dures són a Twitter

Rovira ja s’ha convertit en la presentadora del programa de l’estiu de TV3. De fet, la dinàmica del nou programa sembla que té molt a aportar. Tot i això, el públic encara no acaba de veure-ho clar. Consisteix en tres concursants que amb els seus ajudants converteixen casa seva en un restaurant, cuinen un menú especial i acaben fent una actuació. Una de les coses que més han criticat els espectadors és que els concursants es votin entre ells, ja que “crea una situació violenta“, segons algunes de les piulades sobre el programa a Twitter.

També s’ha parlat de la poca participació de la presentadora. D’aquesta manera, alguns usuaris han trobat que Carol Rovira no té un paper actiu en el concurs i que sembla que estigui presentant des de fora. Aquesta situació no ha agradat massa als espectadors que han criticat que el programa “l’han portat sencer els concursants”.