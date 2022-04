Carol Rovira confirma que han sorgit relacions amoroses a ‘Eufòria’

Eufòria ha aconseguit que el públic jove es mantingui enganxat a TV3 els divendres a la nit. Feia temps que reclamaven un concurs musical d’aquestes característiques, una mena d’Operación Triunfo català que està agradant moltíssim. L’elecció dels membres del jurat ha agradat, així com la dels professors encara que el coreògraf sigui criticat per deixar anar frases en anglès sempre que pot. La coach que rep més aplaudiments, amb molta diferència, és la Carol Rovira. Tendre, simpàtica i amb un accent català que enamora els teleespectadors. La noia té una legió de fans molt fidel que setmana rere setmana la deixen pels núvols a la xarxa. Interpretar una història d’amor lèsbica a l’exitosa sèrie Amar es para siempre l’ha ajudat a tenir seguidors, els que ara la segueixen en la televisió catalana.

Aquest dimarts ha aparegut en una entrevista en directe al perfil de Twitch de l’APM. Contenta i molt agraïda pel suport, reconeix que està encantada amb el fitxatge per Eufòria: “El programa està genial i ha arribat en un moment molt bo, ja que necessitàvem un espai d’amor i il·lusió en una època fosca. Nosaltres regalem amor i està molt bé que se’ns vegi fer-nos petons i abraçades”.

A la xarxa s’està comentant molt que sembla que s’estan començant a formar parelles entre els concursants, un amor inesperat del que tothom vol saber-ne més. La Carol no ha volgut donar noms, però confirma que molts dels participants van entrar amb xicot… i han trigat poc en trencar amb ells.

Una de les grans diferències amb OT és que a Eufòria no hi ha una Acadèmia en la que els concursants convisquin, el que alguns creuen que és un error. També la Carol reconeix que veure’ls vivint junts ajudaria a què el públic els conegués més: “Hauria d’haver-hi una Acadèmia i la demanarem si confirmen una segona edició del programa, dono el meu suport a aquesta idea al 100% perquè donaria molta vidilla que poguéssim veure’ls interactuar a la casa. I mira, també veuria bé que entréssim els coach“.

A OT van criticar la dures de Risto Mejide, el que no es veu en el jurat d’Eufòria: “Som molt més benevolents, és clar, però perquè aquesta actitud destructiva ha quedat en el passat i ja no està de moda. No interpretem cap personatge i no volem que hi hagi algú que sigui el dolent. Amb aquesta actitud no construeixes res, és molt millor criticar positivament i abandonar l’abús de poder”, diu la Carol. De la mateixa manera, també vol deixar clar que en les seves classes intenta no furgar en els temes personals dels concursants per fugir del sensacionalisme groc.

Els coaches del programa Eufòria, de TV3

Aquest divendres, Eufòria descansarà per Setmana Santa i, en comptes de fer una nova gala, emetran un especial amb els millors moments que han viscut fins ara. La setmana següent emetran la que acaben de gravar i ja l’altra, la del 29 d’abril, serà quan comencin els programes en directe amb votacions dels teleespectadors.