‘Eufòria’ fa embogir amb una gala brillant: xou, ritme i un petó

TV3 va prometre espectacle amb Eufòria i vaja si ha complert. Aquesta setmana venien la tercera gala com “la bona” i així ha estat, una emissió amb un nivell sorprenentment més alt que les dues anteriors. La feina dels coach es nota i els concursants van apropant-se cada cop més a la seva millor versió. Realment, la gala d’aquest divendres ha estat un escàndol i no és d’estranyar que el programa es convertís en tendència a Twitter durant tota la nit. Tothom volia comentar com de bé estaven actuant tots, així com el ritme frenètic que ofereix el nou concurs musical de la cadena catalana. Ràpid, sense floritures entre actuació i actuació, entreteniment en estat pur, simpatia i bon rotllo entre tots. Així dona gust.

Els membres del jurat van tenir claríssim que l’Edu havia de ser el preferit de la nit gràcies al xou espectacular que va muntar amb la seva versió de Beggin de Måneskin. L’estètica ja feia intuir que voldria cremar l’escenari, el que va aconseguir des del principi amb una actuació de 10. Va ser el millor de la nit amb diferència, el que no era fàcil tenint en compte el nivell dels altres. Veure’l cantar una cançó tan exitosa amb una part en català va agradar i molt a Twitter, que va fondre’s amb ell. Un dels moments més comentats també el va tenir a ell de protagonista, quan Marc Clotet va voler felicitar-lo per la seva evolució amb una abraçada a l’escenari. El jurat estava tan content que no va dubtar en fer cas a la petició de la seva companya Elena Gadel, que demanava a crits que es fessin un petó per commemorar aquesta valoració tan bona. I dit i fet, un petó als llavis que va fer embogir els teleespectadors.

A l’altra cara de la moneda trobàvem l’Estela i la Laura, les dues nominades de la nit. La carnissera havia estat favorita la setmana passada, per la qual cosa va afectar-la molt veure’s a la corda fluixa per primera vegada. La seva interpretació d’All about that bass de Meghan Trainor no va ser gaire encertada, però més que res per l’actitud nerviosa que transmetia. El jurat no va perdonar que es mostrés atabalada per culpa de la coreografia, un error que podria haver pagat molt car. Finalment, però, el públic va ser just i la va salvar. La perjudicada va ser, com dèiem, la gironina Laura. En el seu cas, es va notar molt que el nivell era més baix que els dels companys. Era la més jove i això també va notar-se, encara que no va fer-ho malament amb la seva actuació. Això no impedeix, però, que fos evident que havia de ser ella qui abandonés el concurs i així va acabar sent.

Els teleespectadors comencen a tenir uns preferits clars, que destaquen per sobre dels altres. La Llum mai no havia estat entre ells, però la seva interpretació més personal va convèncer i molt. Sincera, honesta i aprofitant per mostrar la seva millor versió en una cançó en la que no havia de fer una coreografia brutal i tampoc espectacle. Calma i transparència, dos elements que no havíem vist en ella i que van ajudar-la a salvar-se de les nominacions per primera vegada. Un detall que ha fet molta gràcia? Que sortís a cantar amb crocs i mitjons a sobre.

#euforiatv3 crec que la llum ha estat l'actuació que més m'ha emocionat. Potser no es la millor vocalment, pero el seu sentiment i com ho transmet es totalment superior i ho te dominadissim — Red ⧖ (@rllyfckinred) April 1, 2022

La Llum anant amb Crocs. Flipoo hahahaha. ÍDOLA #euforiatv3 — Jana Pato (@Janapato_) April 1, 2022

El resum que fan molts sobre aquesta gala i també sobre el concurs en general és que TV3 ha triomfat amb aquesta proposta. Els teleespectadors demanaven un xou com aquest des de fa molt de temps i ara aplaudeixen que existeixi: “Una fantasia de programa“.

una fantasia de programa #euforiatv3 — laia ventura (@laiav_) April 1, 2022

Un acierto total todos los Coach se ve la evolución muy positiva de los participantes!! La selección de canción excelente #CarolRoviraEuforia5 #euforiatv3 — rivecrespo (@rivecrespo) April 1, 2022

En definitiva, TV3 va anunciar que aquesta seria la millor de les tres gales i així ho ha estat. Bones actuacions, nivell més alt, bona evolució, espectacle i entreteniment. Agrada que passi ràpidament i no es faci pesat, així com que les decisions del jurat i del públic estiguin sent justes. La cosa es complica per moments, per això, ja que els que queden comencen a ser tots molt bons. Serà difícil escollir, el que alhora dotarà les següents gales d’encara més emoció.