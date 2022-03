‘Eufòria’ arrenca amb fortes crítiques per introduir l’anglès exageradament

TV3 volia atreure el públic jove amb Eufòria i ho ha aconseguit. Feia molt de temps que demanaven a la cadena un programa d’aquestes característiques: un talent show musical, amb actuacions en directe, una bona posada en escena i un càsting cridaner. Tot això té el programa que han estrenat aquest dijous, en el que han fet un resum del procés de selecció multitudinari que han seguit per trobar els 90 primers finalistes. Han recorregut Catalunya per trobar la millor veu del país entre perfils de tot tipus. Sorprenia veure gent de més de 40 anys entre els aspirants, així com d’altres molt joves amb els cabells tenyits de colors estridents. Hem vist una xarcutera, un manicurista, un suec i un coreà catalanitzats, una estrella de Twitch… Els petits fragments i les converses que anaven mostrant entre ells demostren que hi haurà personatges que faran parlar.

El presentador del programa ‘Eufòria’, de TV3, Miki Núñez

El llenguatge col·loquial i el bon rotllo han estat presents durant tota l’emissió, la que ha estat marcada per una actuació brillant del presentador, de Miki Nuñez. El cantant de Terrassa, conegut per passar per Operación Triunfo i Eurovisió, mai no havia presentat un programa de televisió. Ara bé, semblava que ho ha fet tota la vida. Content, simpàtic i molt tendre amb els concursants que ara viuen el que va experimentar ell fa només tres anys.

Entre els aspirants hi ha cantants de tota mena i estils. El nivell no sembla gaire alt o, almenys és aquesta la sensació inicial després de veure petits fragments de la primera fase del càsting. Tenen quatre o cinc veus que destaquen, sí, però sembla que tots requeriran l’ajuda dels coaches.

Viendo estos "cantantes" creo que hasta Paca se puede dedicar a la música 🕵️#EufòriaCastingTV3 — Teemo (@_teemoDiablo) March 3, 2022

#EuforiaCastingTV3

Festival de desafinades.

En salvo 3. — sinistre (@sinistre1976) March 3, 2022

La mania del coreògraf de parlar en anglès… tot i ser catalanoparlant

El coreògraf del programa ‘Eufòria’, de TV3, Albert Sala, i, a sota, amb alguns dels participants

Precisament ells han acabat sent protagonistes de la xarxa en aquesta primera nit d’emissió, concretament per l’Albert Sala, el professor de coreografia. En la seva presentació deia: “Tinc moltíssimes ganes d’aportar-hi tota la meva experiència de l’estranger” i això està molt bé, encara que pocs s’esperava que traslladés els seus coneixements d’altres països… deixant anar frases en anglès tota l’estona. Els teleespectadors han acabat totalment farts i s’han arribat a mostrar enfadats en considerar que no era necessari. Una mica està bé, però realment el resultat era tan exagerat que acabava molestant.

Cal posar un coreograf que parli anglès ? . No en tenim al país que parlin sempre en català ? No es poden donar les indicacions en català ? Quanta tonteria #EufòriaCàstingTV3 — Goldberg Brandenburg (@GoldbergBrande1) March 3, 2022

El coreògraf que barreja català amb anglès està cancel·ladíssim #EufòriaCàstingTV3 — Arnau Lleonart (@lleo_nart) March 3, 2022

Si havíem de copiar OT havia de ser per fomentar la llengua i la cultura catalanes. Tenim molta riquesa musical en català com per menysprear la llengua d’aquesta manera en un “primetime” a TV3. Sobra anglès i castellà i la nostra llengua queda relegada Decebut. #EufòriaCàstingTV3 — Àlex de Tiana (@alexdetiana) March 3, 2022

Bon sabor de boca, en general

Deixant aquesta primera polèmica de banda, el que és cert és que el programa va agradar i força. Promet espectacle i comencen a sonar alguns noms amb més força que altres. Queda clar que n’hi haurà cinc o sis finalistes amb molta superioritat a la resta, el que caldrà veure si és positiu o no per a l’emissió. Dijous vinent emetran la segona fase del càsting, en la que hauran d’escollir els 15 candidats finals entre els 40 que han passat la primera eliminació. L’expectació pot anar in crescendo.