TV3 estrena ‘Eufòria’: un ‘OT’ català amb una posada en escena brillant

TV3 estrena aquesta nit la gran aposta d’aquesta temporada. La cadena de televisió catalana emetrà un resum del càsting multitudinari que ha generat Eufòria, un talent show similar a Operación Triunfo en el que volen trobar la millor veu de Catalunya. L’equip del programa ha recorregut el país buscant el talent: més de 1.500 aspirants dels que només 90 han passat a la fase final del càsting que podrem veure a partir de les 22:45 h. La setmana vinent hauran d’escollir els 15 finalistes, uns cantants amateurs que entraran a formar part directament del concurs musical. Estarà presentat per dues cares molt conegudes pels teleespectadors: la Marta Torné i el Miki Núñez, exconcursant d’OT i representant d’Espanya a Eurovisió el 2019. L’objectiu? Emocionar i sorprendre els teleespectadors de la casa amb un format cridaner i espectacular que feia molt de temps que no es feia a Catalunya. El tràiler ho diu tot: “Prepareu-vos per al·lucinar“.

Un cop decidits els 15 noms que entrin a formar part de la plantilla, el jurat haurà de valorar cadascuna de les seves actuacions durant les 10 gales que s’emetran. El Marc Clotet, l’Elena Gadel i el Lildami seran els encarregats de dir què pensen de com han cantat, però la decisió de qui haurà d’abandonar el programa estarà en mans del públic present a plató i els seus vots. Més endavant seran els teleespectadors de casa els qui podran votar a través de l’APP de TV3. Seguint la mecànica d’Operación Triunfo, els nois i noies que entrin a l’acadèmia també tindran quatre coaches: Carol Rovira, Albert Sala, Daniel Anglès i Jordi Cubino.

Eren molts els teleespectadors que demanaven un talent d’aquestes característiques a TV3 i, finalment, se’ls ha escoltat. Asseguren que oferiran una posada en escena brutal que no té res a envejar a la de les cadenes privades. Aquest tipus de programes entusiasmen la gent jove, que fins ara n’estava orfe en les cadenes de la casa. OT sempre ha estat molt vista a Catalunya, amb la qual cosa és d’esperar que aquest projecte també els enganxi. El Miki Nuñez i el raper Lildami estan promocionant el programa a través dels seus perfils a la xarxa, en la qual s’han mostrat orgullosos de compartir origen terrassenc:

Eufòria pot arribar a ser una autèntica bomba a TV3, un format molt esperat i demanat que podria fer tocar el cel a la televisió pública catalana. Tenen clar que aquesta pot ser una manera de recuperar els teleespectadors joves que havien perdut, amb la qual cosa ho donaran tot per oferir espectacle i escollir veus potents de personatges que agradin.