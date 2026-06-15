Més que velocitat de creuer, velocitat punta. Així es pot definir el ritme que imposa el jutge Juan Carlos Peinado encarregat de la instrucció contra Begoña Gómez, la dona del president espanyol, Pedro Sánchez. Després de celebrar la vista preliminar aquest vespre a la seu del Jutjat d’Instrucció número 41 de Madrid, el veterà magistrat ha avançat que decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a Gómez com a mesura cautelar abans de portar-la a judici.
De fet, el jutge ha parat l’orella a les peticions de les acusacions populars, amb la coordinació d’Hazte Oir, que són Vox o Manos Limpias. Totes aquestes acusacions, -el ministeri fiscal no acusa-, han reclamat la retirada del passaport i la compareixença cada quinze dies de la processada així com de la seva assistent Cristina Álvarez. En canvi, pel tercer acusat, l’empresari Juan Carlos Barrabés, no han reclamat cap mesura cautelar. El jutge analitzarà ara els peticions i dictarà en un màxim de tres dies l’obertura del judici oral, que s’haurà de tramitar pel Tribunal del Jurat. A la vista, tant el ministeri fiscal com els equips de la defensa dels investigats han demanat l’arxivament del cas.
Tres hores de vista
La vista preliminar s’ha allargat més de tres hores i havia de servir per debatre sobre mesures cautelars, prova, competència així com suposades vulneració de drets durant el procediment. Una vista a la qual, el jutge va advertir que havia de comparèixer perquè en cas contrari avisaria la força pública. Peinado proposa jutjar Gómez pel Jurat per presumptes delictes d’apropiació indeguda, tràfic d’influències, corrupció en els negocis i infracció de marca. Tot i això, les defenses mantenen la seva ofensiva reclamant l’arxivament perquè els fets investigats “no constitueixen cap delicte” i la “mala fe temerària” per part de les acusacions. Una petició que comparteix el ministeri fiscal.
En canvi, Hazte Oir demana fins a 24 anys de presó per a la dona del president i 22 anys de presó per la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, per “apropiació indeguda ” i pel seu paper com a “còmplice necessària” en els delictes atribuïts a Gómez. També demana sis anys de presó per a Barrabés per presumptes delictes de tràfic d’influències i corrupció en els negocis.