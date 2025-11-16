Peinado arxiva la causa per a l’alt càrrec de la Moncloa imputada en el cas Begoña Gómez

El jutge Peinado arxiva la causa contra Judit González, l’alt càrrec de la Moncloa imputada en el cas Begoña Gómez. González era investigada pel seu paper en la contractació de Cristina Álvarez com a assessora de la dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El magistrat ha pres aquesta decisió després que González hagi declarat davant la sala. Segons ha avançat l’agència Europa Press, citant fonts jurídiques, ho ha fet després que l’alt càrrec es “desmarqués de les acusacions contra ella”.
Peinado havia citat González com a investigada per considerar que podria haver comès un delicte de malversació en no evitar que Álvarez treballés per la dona del president. Després de la declaració, però, ha considerat que el càrrec de la imputada a la Moncloa no estava relacionat amb els fets investigats. El magistrat va citar González en una de les branques del cas en el qual s’investiga la contractació de Cristina Álvarez com a assessora de la Moncloa. El cas estudia si, mentre hi treballava, també va prestar serveis privats per a Gómez a la Universitat Complutense de Madrid.
Diversos implicats
González ha estat la cinquena persona investigada en el cas. L’han acompanyat les mateixes Gómez i Álvarez, el secretari de presidència entre el 2021 i el 2023 Francisco Martín Aguirre i l’empresari Juan Carlos Barrabés. A banda dels investigats, també han estat citats a declarar aquest diumenge el president de l’Institut d’Empresa, Diego Alcázar, el responsable institucional i de polítiques públiques de Google, Miguel Escassi; i l’exvicerector de Relacions Institucionals de la Complutense, Juan Carlos Doadrio. Segons les mateixes fonts jurídiques, De Alcázar ha defensat la contractació de la dona del president Pedro Sánchez, en tant que el seu currículum era “adequat per al càrrec”.