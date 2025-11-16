Peinado archiva la causa para el alto cargo de la Moncloa imputada en el caso Begoña Gómez

El juez Peinado archiva la causa contra Judit González, el alto cargo de la Moncloa imputada en el caso Begoña Gómez. González era investigada por su papel en la contratación de Cristina Álvarez como asesora de la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El magistrado ha tomado esta decisión después de que González haya declarado ante la sala. Según ha avanzado la agencia Europa Press, citando fuentes jurídicas, lo ha hecho después de que el alto cargo se «desmarcara de las acusaciones contra ella».

Peinado había citado a González como investigada al considerar que podría haber cometido un delito de malversación al no evitar que Álvarez trabajara para la esposa del presidente. Después de la declaración, sin embargo, ha considerado que el cargo de la imputada en la Moncloa no estaba relacionado con los hechos investigados. El magistrado citó a González en una de las ramas del caso en el cual se investiga la contratación de Cristina Álvarez como asesora de la Moncloa. El caso estudia si, mientras trabajaba allí, también prestó servicios privados para Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez, en un acto del PSOE/Europa Press

Diversos implicados

González ha sido la quinta persona investigada en el caso. La han acompañado las mismas Gómez y Álvarez, el secretario de presidencia entre 2021 y 2023 Francisco Martín Aguirre y el empresario Juan Carlos Barrabés. Además de los investigados, también han sido citados a declarar este domingo el presidente del Instituto de Empresa, Diego Alcázar, el responsable institucional y de políticas públicas de Google, Miguel Escassi; y el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, Juan Carlos Doadrio. Según las mismas fuentes jurídicas, De Alcázar ha defendido la contratación de la esposa del presidente Pedro Sánchez, en tanto que su currículum era «adecuado para el cargo».