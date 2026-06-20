El jutge Juan Carlos Peinado ha enviat Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a judici i li ha retirat el passaport. Segons la interlocutòria, Peinado ha obert judici oral a l’esposa del president del govern espanyol. Gómez està acusada dels delictes de tràfic d’influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics quan codirigia una càtedra a la Universtitat Complutense. A més, Peinado obliga a Gómez a presentar-se als jutjats cada dues setmanes i li ha prohibit sortir del territori espanyol.
L’anunci de les mesures cautelars contra la dona de Sánchez han arribat un dia després que el magistrat obrís una peça separada contra Gómez per dos delictes: presumpta prevaricació i frau d’interessos de la Unió Europea, tal com va explicar El Món.
A més de Gómez, Peinado ha enviat també a judici a la seva assessora, Cristina Álvarez, per a qui ha decretat les mateixes mesures cautelars. El jutge també ha obert judici oral contra l’empresari Juan Carlos Barrabés, el tercer implicat en la presumpta trama corrupta, però en aquest cas no ha decretat cap mesura cautelar.
Dilluns passat, es va celebrar l’audiència preliminar del cas. La Fiscalia demana l’arxivament, mentre que les acusacions particulars, totes de l’àmbit de la ultradreta, amb Hazte Oír i Manos Limpias al capdavant, van plantejar que se li retirés el passaport, tal com ha passat. Hazte Oír reclama 24 anys de presó per la dona de Sánchez, 22 per Cristina Álvarez i 6 per l’empresari Juan Carlos Barrabés.
El PSOE insisteix en la innocència de Gómez
Després de l’anunci de l’obertura del judici oral contra Gómez i la imposició de mesures cautelars, el PSOE ha reiterat la “innocència” de la dona de Sánchez. “Fa dos anys que és perseguida judicial i políticament. El d’avui és un pas més, un escàndol democràtic que no se sosté. No pararan”, ha afirmat el partit socialista.
Un dels primers a criticar la decisió del jutge Peinado ha estat el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, que ha dit que és un “dia nefast” per als qui creuen com ell en la Justírica. “Malgrat tot, continuo confiant en ella i sé que la raó i la veritat acabaran imposant-se”.