El juez Juan Carlos Peinado ha enviado a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, a juicio y le ha retirado el pasaporte. Según el auto, Peinado ha abierto juicio oral a la esposa del presidente del gobierno español. Gómez está acusada de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de fondos públicos cuando codirigía una cátedra en la Universidad Complutense. Además, Peinado obliga a Gómez a presentarse en los juzgados cada dos semanas y le ha prohibido salir del territorio español.

El anuncio de las medidas cautelares contra la esposa de Sánchez ha llegado un día después de que el magistrado abriera una pieza separada contra Gómez por dos delitos: presunta prevaricación y fraude de intereses de la Unión Europea, tal como explicó El Món.

Además de Gómez, Peinado ha enviado también a juicio a su asesora, Cristina Álvarez, para quien ha decretado las mismas medidas cautelares. El juez también ha abierto juicio oral contra el empresario Juan Carlos Barrabés, el tercer implicado en la presunta trama corrupta, pero en este caso no ha decretado ninguna medida cautelar.

Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, en una imagen de archivo / Europa Press

El pasado lunes, se celebró la audiencia preliminar del caso. La Fiscalía pide el archivo, mientras que las acusaciones particulares, todas del ámbito de la ultraderecha, con Hazte Oír y Manos Limpias a la cabeza, plantearon que se le retirara el pasaporte, tal como ha sucedido. Hazte Oír reclama 24 años de prisión para la esposa de Sánchez, 22 para Cristina Álvarez y 6 para el empresario Juan Carlos Barrabés.

El PSOE insiste en la inocencia de Gómez

Tras el anuncio de la apertura del juicio oral contra Gómez y la imposición de medidas cautelares, el PSOE ha reiterado la «inocencia» de la esposa de Sánchez. «Hace dos años que es perseguida judicial y políticamente. Lo de hoy es un paso más, un escándalo democrático que no se sostiene. No pararán», ha afirmado el partido socialista.

Uno de los primeros en criticar la decisión del juez Peinado ha sido el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha dicho que es un «día nefasto» para los que creen como él en la Justicia. «A pesar de todo, sigo confiando en ella y sé que la razón y la verdad acabarán imponiéndose».