Begoña Gómez entrega el pasaporte por caso de posible corrupción

Primeros movimientos tras la apertura de un juicio oral a Begoña Gómez. La esposa del presidente español, Pedro Sánchez, entregó este miércoles por la tarde su pasaporte al juez que está instruyendo su caso, Juan Carlos Peinado. Gómez llegó a los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid poco antes de las seis de la tarde y accedió directamente al edificio por el garaje tras solicitarlo por motivos de seguridad. Esta es una de las medidas cautelares que le impuso Peinado el pasado sábado, cuando decidió abrir juicio oral contra ella por los delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El magistrado también le ordenó comparecer cada quince días en el juzgado y le prohibió salir del Estado.

Además de Gómez, Peinado también ha enviado a juicio a su asesora, Cristina Álvarez, para quien ha decretado las mismas medidas cautelares. El juez también ha abierto juicio oral contra el empresario Juan Carlos Barrabés, el tercer implicado en la presunta trama corrupta, pero en este caso no ha decretado ninguna medida cautelar. En su texto, Peinado justifica la retirada del pasaporte a Gómez alegando riesgo de fuga. De hecho, insinúa que los escoltas de la esposa del presidente podrían colaborar en una eventual fuga, una afirmación que causó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidiera iniciar los trámites para sancionar a Peinado.

Sánchez defiende su inocencia

Cabe recordar que Sánchez ha comparecido este miércoles para abordar los casos de corrupción que afectan a su ejecutivo, todo negando tajantemente que él tuviera conocimiento de las actividades del exministro José Luis Ábalos y de su asesor Koldo García. “Nunca conocí ni habría tolerado ninguna de estas prácticas”, ha afirmado. Sánchez ha desmentido que el PSOE se haya financiado irregularmente y ha asegurado que “otros se han aprovechado de sus recursos”, alimentando “rumores, medias verdades y bulos”.