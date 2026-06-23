Al día siguiente de que el Tribunal Supremo condenara al exministro socialista José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por el caso Mascaretes, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, han anunciado este martes dos generosas medidas de gran impacto económico y social. Por un lado, el ejecutivo español ha aprobado una inversión extraordinaria de 2.218 millones de euros para reforzar el sistema de dependencia. Por otro lado, el Gobierno ha presentado un plan de 4.350 millones de euros para recuperar el déficit acumulado en infraestructuras de movilidad.

Sánchez ha comparecido en Madrid para anunciar su paquete de recursos, una iniciativa que ha descrito como “la mayor inversión en dependencia de la democracia”. Sin hacer ninguna referencia directa a la sentencia contra Ábalos, el presidente español ha defendido la continuidad de su gobierno a pesar de las dificultades políticas. “A los que se preguntan por qué queremos continuar, es por esto, para mejorar la vida de la gente”, ha afirmado. La medida prevé inyectar 2.218 millones de euros adicionales este año y repetir la misma cantidad en 2027, con el objetivo de que el Estado llegue a financiar el 50% del sistema de dependencia. El decreto incluye incrementos significativos de las prestaciones para los diferentes grados de dependencia y busca reducir las listas de espera y mejorar las condiciones de las personas cuidadoras.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Forbes Catalonia Economic Summit / ACN

Illa quiere recuperar trece años de déficit inversor

Pocas horas después, Salvador Illa ha anunciado en Barcelona un nuevo Programa de Encargo de Actuaciones (PEA) que movilizará 4.350 millones de euros en infraestructuras de movilidad hasta 2035. El presidente catalán ha asegurado que el plan permitirá corregir un déficit inversor acumulado de 4.700 millones de euros entre 2013 y 2025. La iniciativa contempla una inversión anual de 400 millones de euros entre 2026 y 2029, que aumentará hasta los 600 millones anuales a partir de 2030. Entre las actuaciones destacadas están la prolongación de la L8 de los Ferrocarrils de la Generalitat entre plaza España y Gràcia, la variante de Olot y les Preses, el tranvía del Camp de Tarragona, mejoras en la red de metro y autobús y nuevas infraestructuras como la variante de la C-14 en Tàrrega o la futura estación de autobuses de plaza España.

“Activamos toda la capacidad inversora del Gobierno con presupuesto y calendario. Damos un salto cualitativo y cuantitativo”, ha defendido Illa. Los dos anuncios llegan en un momento de extrema delicadeza para el PSOE tras la condena de Ábalos, una sentencia que ha intensificado la presión de la oposición sobre Sánchez. Tanto en Madrid como en Barcelona, sin embargo, los ejecutivos socialistas han querido centrar el mensaje en las inversiones públicas y en la gestión.