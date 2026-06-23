L’endemà que el Tribunal Suprem condemnés l’exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys i tres mesos de presó pel cas Mascaretes, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, han anunciat aquest dimarts dues generoses mesures d’alt impacte econòmic i social. D’una banda, l’executiu espanyol ha aprovat una inversió extraordinària de 2.218 milions d’euros per reforçar el sistema de dependència. De l’altra, el Govern ha presentat un pla de 4.350 milions d’euros per recuperar el dèficit acumulat en infraestructures de mobilitat.
Sánchez ha comparegut a Madrid per anunciar el seu paquet de recursos, una iniciativa que ha descrit com “la inversió més gran en dependència de la democràcia”. Sense fer cap referència directa a la sentència contra Ábalos, el president espanyol ha defensat la continuïtat del seu govern malgrat les dificultats polítiques. “Als que es pregunten per què volem continuar, és per això, per millorar la vida de la gent”, ha afirmat. La mesura preveu injectar 2.218 milions d’euros addicionals aquest any i repetir la mateixa quantitat el 2027, amb l’objectiu que l’Estat arribi a finançar el 50% del sistema de dependència. El decret inclou increments significatius de les prestacions per als diferents graus de dependència i busca reduir les llistes d’espera i millorar les condicions de les persones cuidadores.
Illa vol recuperar tretze anys de dèficit inversor
Poques hores després, Salvador Illa ha anunciat a Barcelona un nou Programa d’Encàrrec d’Actuacions (PEA) que mobilitzarà 4.350 milions d’euros en infraestructures de mobilitat fins al 2035. El president català ha assegurat que el pla permetrà corregir un dèficit inversor acumulat de 4.700 milions d’euros entre el 2013 i el 2025. La iniciativa contempla una inversió anual de 400 milions d’euros entre el 2026 i el 2029, que augmentarà fins als 600 milions anuals a partir del 2030. Entre les actuacions destacades hi ha el perllongament de l’L8 dels Ferrocarrils de la Generalitat entre plaça Espanya i Gràcia, la variant d’Olot i les Preses, el tramvia del Camp de Tarragona, millores a la xarxa de metro i autobús i noves infraestructures com la variant de la C-14 a Tàrrega o la futura estació d’autobusos de plaça Espanya.
“Activem tota la capacitat inversora del Govern amb pressupost i calendari. Fem un salt qualitatiu i quantitatiu”, ha defensat Illa. Els dos anuncis arriben en un moment d’extrema delicadesa per al PSOE després de la condemna d’Ábalos, una sentència que ha intensificat la pressió de l’oposició sobre Sánchez. Tant a Madrid com a Barcelona, però, els executius socialistes han volgut centrar el missatge en les inversions públiques i en la gestió.