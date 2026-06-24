Sánchez es defensa al Congrés mentre Felipe González li demana que dimiteixi o convoqui eleccions

Pedro Sánchez ha defensat la seva innocència un cop més davant del Congrés dels Diputats. El president del govern espanyol ha comparegut aquest dimecres per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu, tot negant taxativament que ell tingués cap coneixement de les activitats de l’exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García. “Mai vaig conèixer ni hauria tolerat cap d’aquestes pràctiques”, ha afirmat. Sánchez ha desmentit que el PSOE s’hagi finançat irregularment i ha assegurat que “altres s’han aprofitat dels seus recursos”, alimentant “rumors, mitges veritats i bulos”.
El cap de l’executiu espanyol ha aprofitat el seu discurs per ratificar la seva “confiança” en l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les “acusacions infundades” contra la seva dona i el seu germà. “Vull que els ciutadans sàpiguen que no resto cap importància a aquests fets ni a les causes que s’investiguen […] Jo no faig el que altres sí que em van fer a mi, a la meva família i a desenes de càrrecs públics per part del govern del PP”, ha dit. Sobre el cas Ábalos, Sánchez ha assegurat que ell “mai va conèixer ni hauria tolerat cap d’aquestes pràctiques”. “No hi ha d’haver cap espai per a la impunitat de persones corruptes, siguin qui siguin”, ha sentenciat.
Pel que fa al cas Zapatero, el socialista ha indicat que l’expresident li mereix tota la “confiança” i ha negat que el seu executiu tingués cap tracte de favor respecte a Plus Ultra. “El crèdit que es va concedir a aquesta companyia aèria era plenament legítim […] Es va fer conforme a la llei, amb totes les garanties” i seguint “la mateixa lògica i els mateixos procediments comunitaris”, ha insistit. Quant a les causes que afecten la seva família, Sánchez ha denunciat que tant la investigació contra la seva esposa com la que afecta el seu germà es basen en “acusacions infundades” i formen part d’un “patró d’assetjament i enderroc similar al que hem vist desplegar-se en altres països occidentals”.
Aquesta compareixença al Congrés es produeix després que Felipe González assenyalés aquest dimarts que Sánchez només pot “dimitir” o “convocar eleccions” un cop coneguda a sentència de 24 anys de presó del Tribunal Suprem a l’exministre José Luis Ábalos pel cas de les mascaretes. De fet, l’expresident socialista va afirmar que ja s’haurien d’haver convocat els comicis.
Feijóo acusa Sánchez de ser “el nexe polític corruptor”
Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat aquest dimecres Sánchez de ser “el nexe polític corruptor” dels diferents casos coneguts recentment. “Què més ha de passar perquè entengui que la seva permanència és nociva pel país i pel seu propi partit? Dissolgui les Corts Generals i anem a votar”, ha dit. El popular ha criticat el “victimisme” del cap de l’executiu espanyol davant les causes judicials obertes que esquitxen el PSOE i ha tornat a dir als socis que deixin de donar suport al seu govern. “Per la decència que representa aquesta cambra hem de fer fora a Sánchez amb una moció de censura. Per mi, fem-ho avui mateix”, ha remarcat.